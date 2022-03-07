Doğru ilişki nedir? İyi bir ilişki nasıl kurulur?

Günümüzde doğru kişiyi bulamadığında yakınan, aradığı ilişkiyi kuramadığını söyleyen pek çok kişiyle karşılaşmaktayız. Belki de bu kişilerden biri biziz… Doğru kişi, doğru ilişki tanımları ağzımıza pelesenk olmuş fakat derinlerinde bu terimlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Doğru kişi ve doğru ilişki var mı o bile net değil… Aile ve Çift Terapisti Sim Korçan: "Aslında doğru ilişki diye bir şey yoktur" diyor. Korçan "Her ilişkinin dinamiği farklıdır ve bu yüzden her ilişkinin doğrusu ile yanlışı birbirinden ayrılır. Yani bir ilişki için doğru olan başka bir ilişkide doğru olmayabilir. İlişkileri kendi dinamiğinde incelemek ve ilişkinin kendi dinamiğinin içindeki doğruyu bulmak önemlidir" diye ekliyor.

Hiçbir ilişki için tamamen doğru denilemeyeceğini söyleyen Korçan: "Her ilişkide doğru ve yanlışlar olabilir bu normaldir. Önemli olan ilişkideki yanlışların ilişkinin dinamiğinde ne boyutta olduğunu düşünmek ve kişilerdeki etkilerini gözlemlemektir" diyor ve ekliyor: "İşte bu noktada ‘öz farkındalık’ devreye giriyor. Sağlıklı bir ilişki için kişi kendi farkındalığına sahip olmalı ve bunu ilişkisine yansıtabilmeli".

Doğru ilişki seçimlerin yansımasıdır

İlişkilerin büyük anlaşmalar olduğunu söyleyen Sim Korçan "Bir ilişkiyi kurmak tamamen sizin ve partnerinizin yaptığı seçimlerle sizin kontrolünüzdedir. Bu nedenle bir ilişkiye başlama kararının gerçekte ne kadar büyük bir anlaşma olduğu konusunda kendinizi tamamen netleştirmeniz ve bu kararı verirken önemli faktörleri, beklentileri ve hissettiğiniz hisleri kapsamlı bir şekilde analiz etmeniz çok önemlidir. Yani doğru ilişki şanstır diyemeyiz daha çok kişilerin seçimlerinin yansımasıdır" diyor.

Doğru ilişkinin temelini oluşturmak için bireysel olarak neler yapabiliriz?

*Öncellikle tamamen doğru ya da mükemmel bir ilişki olmadığını kabul etmek ve bu açıdan ilişkilere odaklanmak önemli bir adımdır. Dolayısıyla kişi ilk olarak beklentilerini gerçekçi tutmalıdır. İlişkinin bir süreç olduğunu iyisiyle kötüsüyle bir ilişkiyi oluşturduğunu hatırlamakta her zaman fayda vardır.

*Daha sonraki adım ise her zaman ilişkilerde olması gereken ancak temelini oluştururken daha da önemli olan doğru iletişimdir. Doğru iletişim ile birlikte kişi ilişkisinin temelini çok daha güçlü oluşturabilir.

*Kişinin bireysel farkındalığı ilişkinin temeli açısından yine önemli bir noktadır. Sağlıklı bir ilişki için kişi kendi farkındalığına sahip olmalıdır ve bunu ilişkiye yansıtabilmelidir. İlişkinin temelini oluşturma aşamasında kişi kendi farkındalığı açısından kendisine sorular yönetebilir, mesela ilişkilerde bana neler iyi geliyor, neler beni tetikliyor, ben ne istiyorum vb.

*İlişkinin temelini sağlam kılmak ilişkinin geleceği açısından da önem taşır. İyi ve sağlıklı bir ilişki isteyen kişi ise önce kendine odaklanmalıdır ki ilişkisinde daha iyi bir partner olsun. Bu aşama öz bakım ile pekiştirilebilir. Kendine bakmak, kendine vakit ayırmak, kendin için bir şeyler yapabilmek çok değerlidir ve ilişkininin temeline de yansır. Çünkü genelde özellikle ilişkilerin başlangıcında kişi partnerini odak noktası yapar ve arkadaşlarıyla, ailesiyle ya da kendi ile daha az zaman geçirmeye başlayabilir. Bu durum da zaman kişiyi ilişkiye daha bağımlı hale getirebilecek bir unsurdur.

Doğru ilişki için doğru iletişim şart mıdır?

İletişim kurmak ile doğru iletişim kurmak arasında büyük fark olduğunu belirten Korçan: "iletişim kurmanın da bir psikolojisi vardır ve bu ilişkinin dinamiğine yansır. İnsanın psikolojik farkındalığı sağlıklı iletişim kurabilmesi ve ilişki geliştirebilmesi için önemli unsurlardır. Kullanılan söylemler karşı taraf için büyük önem taşır. Özellikle zor zamanlarda destekleyici iletişimi kullanmak önemlidir. Destekleyici iletişim, iletişim kurduğunuz kişi ile empati paylaşımını arttırıp iletişimi güçlendirir. Kötü niyet ya da kişiyi susturma niyeti asla olmasa da bazen sonuç bu olabilir çünkü ne diyeceğimizi bilemeden karşı taraf için basit veya geçersiz söylemler kullanabiliriz" diyerek konuyu açıklıyor.

Doğru iletişim kurabilmek için birkaç öneri…

*Dinlemek (çoğu zaman dinlediğimizi düşünsek de doğru bir dinleme karşımızdakini yargılamadan, konuşmasını bölmeden, hislerini anlamaya çalışarak olur.)

*Açık uçlu sorular sormak

*Suçlayıcı dil kullanmak yerine kendini ifade edici bir dil kullanmak (sen dili yerine ben dili)

*Empati kurmak

*Saygı göstermek

*Gerçekçi olmak

*Destekleyici söylemler kullanmak (olumlu yorumlar, duyguların normal olduğunu belirtmek, ilgi göstermek vb. )