Doğal üretim yapan kadınlar dayanışma günlerinde destek bekliyor

Doğal üretim yapan kadın kooperatifleri

Dayanışma günlerindeki gıda ihtiyaçlarınızı, işlerini yavaşlatmak zorunda kalan kadın üreticilerden karşılayabilirsiniz. Sağlıklı gıdaya erişim için çalışmaya devam eden kadın kooperatifleri, alışverişlerinizi dar gelirli kadınlara destek olarak yapmanız için çağrıda bulunuyor.

Her yıl on binlerce kadına ulaşarak sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayan kadın kooperatifleri, Koronavirüs salgınının yarattığı değişikliklerden büyük oranda etkilendi. İşlerini durdurmak veya yavaşlatmak zorunda kalan kadın kooperatiflerini desteklemek için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, KEDV, Nahıl ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği “Alacaksan Kadın Kooperatiflerinden Al” diyerek dayanışma çağrısında bulunuyor.

Kadın kooperatifleri “Siz evde kalın, biz çareler bulmaya, üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz.” diyor ve kadın emeğine değer göstermek isteyenler için hayatı kolaylaştıran bir fırsat sunuyor. Zeytinyağı, nar ekşisi, elma kurusu, hurma kurusu, portakal kurusu, turşu, salça, rezene, fesleğen, adaçayı, erişte, tarhana, reçel, elma kurusu, tarhana, samsa tatlısı, elma sirkesi gibi ürünleri sipariş vermek için kadın üreticilere telefon etmek yeterli.

Hatay, Ankara, Kahramanmaraş, Isparta, İzmir, Gaziantep, Zonguldak, Edirne, Manisa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Bursa, Aydın’ın çeşitli kesimlerinden kadın kooperatiflerinin özenle ürettiği gıda ürünlerinin listesine ve iletişim bilgilerine buradan veya KEDV web sitesinden erişebilirsiniz.

Gıda dışı ihtiyaçlar içinse Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) İktisadi İşletmesi Nahıl’ın web sitesi www.nahil.com.tr ‘den online alışveriş yapmak mümkün. Nahıl Dükkan’ın çeşitli ürünler sunduğu bu adresten dar gelirli kadınların doğal kumaşlar ve geri dönüşüm malzemeleriyle ürettiği özel tasarım takılar ve clutch, cüzdan, makyaj çantası gibi aksesuarlar, ayrıca yoga minderleri, runner gibi ev dekorasyon ürünleri, banyo eşyaları, doğal sabunlar, mutfak tekstili, seramik mutfak eşyaları, bebek odası eşyaları, çocuklar için ahşap oyuncaklar, kırtasiye ürünleri ihtiyaçlarınızı sipariş verebilir, dayanışma dolu günlerde kadın emeğine destek olabilirsiniz.

Kullanılabilir durumdaki giysi, aksesuar, bijuteri, oyuncak, mutfak, ev eşyalarınızı bağışlamak içinse kedv@kedv.org.tr adresine yazarak vakıfla irtibata geçebilir, ikinci el satışa ve kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine destek olabilirsiniz.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılından bu yana dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla çalışıyor. KEDV'in iktisadi i​şletmesi ​olan Nahıl​, 2003 yılından bu yana ​Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen el emeği, doğa dostu, özel tasarım ürünlerin satışı için bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Adını eski Türklerden ve Osmanlılardan başlayarak halen Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde farklı biçimlerde kullanılan bolluk, bereket, paylaşım simgesinden alan Nahıl, kadınların ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmak üzere kadın üreticilere ve kadın kooperatiflerine destek veriyor.