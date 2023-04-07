Hamile pilatesi hareketleri nelerdir?

Hamilelik süresince vücudunuz sürekli bir değişim halindedir. Bir gün, tuzlu yiyeceklerle beslenerek yataktan zar zor kalkabilirsiniz. Tıpkı vücudunuzun değiştiği gibi, doğum öncesi pilates uygulamanız da değişmelidir. Pilates eğitmeni ve Balanced Body öğretim üyesi Melissa Connolly, “Rahiminiz genişledikçe, ağırlık merkeziniz sürekli olarak değişiyor ve hissetme şekliniz değişiyor. Bu nedenle hamileyken yapamayacağınız bazı egzersizler olduğunu bilin ancak yapabileceğiniz çok şey var” diyor.

Pilates eğitmeni Melissa Connolly, doğum öncesi pilates egzersizinizde her zaman dengeli kas gelişiminin yanı sıra daha fazla stabilite ve vücut farkındalığı elde etmek isteyecek olsanız da, vücudunuzu dinlemenin ve buna göre değişiklik yapmanın oldukça önemli olduğunu da ekliyor. Peki, hamile pilatesini tam olarak ne zaman ne yapmak uygundur? İşte aradığınız sorunun cevabı…

Hamileliğin ilk üç aylık döneminde pilates yapılır mı? Hamileliğin ilk trimester döneminde hangi pilates hareketleri yapılır?

İlk üç aylık dönemde yapılan hareketler anneye veya bebeğe hiçbir şey zarar vermeyecek olsa da kendinizi zorlamamanızda fayda var. Bu dönemde kadınlar, hamile olduklarını bildirmek için pilates eğitmenine mutlaka bilgi vermelidir. Pilates eğitmeniniz vücudunuzu dinlemeniz için sizi teşvik edebilir.

Buna ek olarak nasıl hissettiğinize dikkat edin ve vücudunuzla daha uyumlu olmaya başlayın. Örneğin kendinizi yorgun hissediyorsanız veya mideniz bulanıyorsa Kısa Omurga Masajı gibi hareketlerden kaçınmakta fayda var. Hamilelik sırasında reformer pilates yapmayı seçerseniz, stabilite egzersizleri için daha ağır bir yay ile çalışın.

Hamileliğin ikinci trimester döneminde pilates yapılır mı? Hamileliğin ikinci trimester döneminde hangi pilates hareketleri yapılır?

Enerjiniz ve dayanıklılığınız muhtemelen geri gelmiş olsa da, vücudunuz değişmeye başlıyor. Pilates eğitmeni Melissa Connolly konu ile ilgili “Kilonuz ve denge merkeziniz değişiyor, bel eğriniz daha büyük, göğsünüz önde olabilir. Bu, eklemlerinizi şu anda oldukları gibi destekleyecek gücü ve kararlılığı bulmak için değişiklikler ve ayarlamalar yapmaya başlamanız gereken zamandır” diyor.

Pilates eğitmeni Melissa Connolly’nin 2. trimester için tavsiyeleri:

İkinci trimesterde sırtüstü yattığınızda, uterus inferior vena kava ve aortayı sıkıştırarak bebeğe giden kan akışını kısıtlar ve anne adayının baş dönmesine neden olur. Sırtüstü çalışmayı bir seferde sadece birkaç dakika tutmaya çalışın. Proaktif olun ve sırt üstü yatarak esnemeyi durdurun. Yan yatma, oturma veya ayakta çalışma egzersizleri ile devam edin. Buna ek olarak bariz sebeplerden dolayı önerilmez ve rahat hissettirmeyebilir. Sadece sizi ve sırtınızı destekleyecek kadar karın kaslarınızı çalıştırın. Nefes yoluyla pelvik taban kaslarına farkındalık getirin ve tekrarlar arasında tamamen gevşemelerine izin verin.

Hamileliğin üçüncü trimester döneminde pilates yapılır mı? Hamileliğin üçüncü trimester döneminde hangi pilates hareketleri yapılır?

Hamileliğin üçüncü trimester dönemi biraz yorucu geçer bu nedenle kendinize rahatlamak için daha fazla izin verin. Nefes çalışmasına geri dönün ve egzersiziniz sırasında rahatlama bulmaya odaklanın. Pilates yaparken bacaklarınızı paralel yerine dışa dönük tutmanız gerekebilir.

Karnınız ve göğüsleriniz büyüyor, bu nedenle omuzların öne doğru yuvarlanma ve sırt ağrısının içeri sızmaya başlaması eğilimi var. Chest Expansion, hem sırt hem de göğüs güçlendirici olarak çift görev yapar. Kendinizle ilgili tüm beklentilerinizi veya yargılarınızı bırakın ve iyi hissettiren şeyi yapın.

Pilates, dolaşımı desteklemeye yardımcı olduğu ve eklemleri destekleyen kasları çalıştırdığı için eklem ağrısına yardımcı olabilir. Hareket etmek, kasık semptomu olarak bilinen hamilelikle ilgili durumun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olsa da ne yazık ki bebek gelene kadar tam bir rahatlama hissetmeyeceksiniz.

Bir not: Göbek ağrısını görmezden gelmeyin

Göbek ağrısı, hamilelikte göbek fıtığına işaret edebilir ve bu pilatesin düzeltemeyeceği bir şey. Böyle durumlarda doktorunuzu arayıp bilgi vermeniz gerekir.

Referanslar:

Amanda Altman. "Trimester by Trimester Guide to Prenatal Pilates". Şuradan alındı: https://www.pilatesanytime.com/blog/pregnancy/trimester-by-trimester-guide-to-prenatal-pilates (23.10.2018).