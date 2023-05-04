Dilay'ın gebelik günlüğü: 27. hafta

Dilay, hamileliğinin 27. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 27. hafta
Hamilelik
Giriş: 04 Mayıs 2023 14:19 Güncelleme: 04 Mayıs 2023 14:24
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27. haftama azalan bel ağrılarıyla başlamak bu haftanın en mutlu eden şeyi oldu. Bebeğim büyüyor ve vücudum buna entegre olurken zaman zaman beni zorlayabilir. Daha zorlayıcı durumlarla karşılaşmamayı diliyorum… Bu haftalarda bebeğimin hareketlerini daha çok hissedeceğimi düşünürdüm ancak benimki o kadar da aktif hareket halinde değil. Diğer hamileler ne durumda diye Instagram’da sıklıkla geziniyorum ancak gerçekten de her deneyim kendine biricik olduğu için pek çıkarımda bulunamıyorum. Haftaya doktor kontrolüm var yalnızca iyi haberler almayı diliyorum.


Karnım büyüyor. Bu düşündüğümden daha keyifli bir durummuş. Açıkçası ilk zamanlar karnımın büyümesi beni tedirgin ediyordu ancak şimdi gördükçe pek mutlu oluyorum. Bir de süreci kolaylaştıran şey günlük rutinimde büyük değişikliklerin olmaması. Hala evimin işini rahatlıkla yapabiliyorum, işime kolaylıkla geliyorum. Daha önce bu süreci deneyimleyen tanıdıklarım bu haftalarda zorlanmaya başlamışlardı. Zorlanmamayı şükür listemin ilk sıralarına oturtuyorum.


Buna ek olarak herhangi bir ödemim şimdilik bulunmuyor ara ara tuvalete çıkma sorunu yaşıyorum ancak bu sorunu laktozsuz latte içerek aşıyorum. İlginç ancak bende çalışan bir yöntem. Siz hamilelikte ödem yaşıyorsanız Hamilelikte ödem neden olur? içeriğine göz atabilirsiniz. 3 trimestera yaklaşıyorum beni nelerin beklediğini çok merak ediyorum. Sanıyorum duygusal olarak 2. Trimestera göre daha inişli çıkışlı bir dönem, biraz ayak sesleri de var gibi ancak bilemiyorum. Şu sıralar bacağıma özellikle sol bacağıma keskin kramplar giriyor. Haftamla uyumlu semptomlara bir yenisi daha eklendi!


27. haftamda bebeğimin hareketleri ne durumda?

Her hafta hareketlerinin daha da keskinleştiğini hissediyorum. Öyle keskin tekmeler yok ancak yaslanma olarak tarif edeceğim tuhaf bir hareketi var :) Ayağını, poposunu, kafasını karnıma bastırıyor gibi hissediyorum. O kendini bastırdığında karnım şekil değiştiriyor bu kısmı epey keyifli.


Bebek hediyelik hazırlıkları…

Haftaya dolabı gelecek ve ben de etrafımdan alacağım tüm eşyaları yerleştirip eksik listesine bakacağım. Bir de ufaktan hastanede dağıtacağım bebek hediyeliklerinin araştırmasına girdim. Çok mu gerekli derseniz bence hayır ancak yakınlarıma küçük bir hatıra bırakmak da isterim. Ben şu an için şakayık figürlü bir mum siparişi verdim. Buna ek olarak da internetten şişe satın alıp sticker bastırdım ve küçük kolonya şişeleri yaptım. Bu şişeleri jüt kurdelelerle süsledim. Bunları erkenden halletmek istedim çünkü şu an bunlara enerjim ve vaktim var sonrasını bilemiyorum. Hem bozulacak ürünler de olmadığı için sorun olmaz diye düşündüm. Hediyelik siparişlerini son haftalara bırakan arkadaşlarımın yetişip yetişemeyecek stresini yaşadığını yakından gördüm bu nedenle biraz fazla hızlı davrandım. Siz de Hastanede dağıtmak için bebek hediyeleri neler olabilir? sorusu üzerinde düşünüyorsanız bu konuda küçük bir hazırlık yaptım yardımcı olabilir diye düşünüyorum.


Hamileliğin 27. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 27. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 25. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 25. hafta


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