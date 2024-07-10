Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları kapatıldı

YÖK Başkanı Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları kapatıldı
Anne - Baba
Giriş: 10 Temmuz 2024 14:20 Güncelleme: 10 Temmuz 2024 14:20
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" açıklamasında bulundu.


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Bazı programlarda kontenjan düşürüldü

Ülkenin kaynaklarının etkin kullanımı konusunda çok hassas davrandıklarına işaret eden Özvar: Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir. Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


* Haberin görseli shutterstock tarafından servis edilmiştir.


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Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümü modern biyoloji problemleri üzerinde, bitki biyolojisi, biyoinformatik ve moleküler ve hücre biyolojisi alanlarını kapsar.
3D üretim mühendisliği İmalat mühendisliği veya üretim mühendisliği temel olarak, soyut halde bulunan tasarımı en nitelikli, en hızlı ve en düşük maliyetle somut hale getirme becerisini kazandırmayı amaçlayan mühendislik dalı. 3D üretim mühendisliği ise bazı üniversitelerde bu bölümün alt dalı olarak bulunmakta.
Meteoroloji mühendisliği İklim mühendisliği olarak da geçen bu bölüm iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konuları ele alıyor.
Yeni medya İletişim fakültelerinin yeni bölümü olan yeni medya, bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin iç içe geçmesi ile ortaya çıkan ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını konu alıyor. Bu bölümde farklı yeni medya mecraları için aynı anda içerik üreten bireyler yetiştirmek hedefleniyor.
Endüstriyel tasarım mühendisliği Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü teknoloji, üretim, estetik ve ergonomi alanlarını birbirine bağlayarak yeni tasarımlar, ürünler ya da çözümler bulmayı hedefleyen bölümdür.
Epidemiyoloji Tıp bilim dalı olan epidemiyoloji bölümü çerçevesinde toplum içerisinde hastalık, sağlık ve kazalar ile ilgili araştırmalar yapılır. Bu araştırmayı yapan kişi, gerçekleşen olayların ne sıklıkla yaşandığını, toplumun hangi kısmında ve ne şekilde olduğunu da inceler. Bu araştırmalar ile yaşanan olumsuzlukları azaltmak hedeflenir.
Yapay zeka ve robotik Yapay zeka ve robotik bölümü çerçevesinde yapay zeka yazılımına ilişkin, yol planlaması, konumlandırma ve haritalama üzerine çalışmalar yapılır. Bunların yanı sıra robotların birbirleri ile koordinasyonları, ortamdaki nesnelerle etkileşimleri, öğrenmeleri, ortaklaşa çalışma ve rekabet ortamlarında çeşitli uygulamaları üzerine de çalışmalar yürütülür.
Moleküler biyoloji ve genetik Moleküler biyoloji ve genetik bölümü kapsamında yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkiler incelenir.
Bu bölümlere ek olarak gelecekte iş gücüne ihtiyaç duyacak diğer meslek kolları şöyledir: Robot koordinatörlüğü Bölümün temel amacı robotların tamir ve bakımlarını tamamlamak, yeni robot ihtiyaçlarını belirlemek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.
Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı Aksesuar olarak kullanabildiğimiz teknolojik aletlerin tasarlandığı bölüm.
Aktüerya uzmanlığı İnsanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapacak olan bölüm.
Bulut hesaplama uzmanlığı Bilişim teknolojileri kaynak ve kabiliyetlerinin servis olarak sunulacağı bölüm.
Geriatri ve gerontoloji uzmanlığı Yaşlılık hastalıkları ve yaşlanma olgusunun sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik bağlamda incelendiği bölüm.
Veri analizi uzmanlığı "Büyük Veri"yi analiz edebilecek ve bilgi üretebilecek veri analiz uzmanlarının yetiştirileceği bölüm.
Veri güvenliği uzmanlığı Hangi tip bilginin gizli olacağını belirleyip bilginin türüne göre bilgiyi gizleme ve imha etme işlevini üstlenecek kişilerin yetiştirildiği meslek dalı.



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