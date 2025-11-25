'Deha' Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı

Türk yapımı Deha, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi pembe dizi (Telenovela) kategorisinde ödüle layık görüldü.

'Deha' Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı
Yaşam
Giriş: 25 Kasım 2025 11:00 Güncelleme: 25 Kasım 2025 13:00
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New Yorkta sahiplerini buldu. Show TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı Deha, Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı kategoride Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.



Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serimin de aralarında bulunduğu dizi ekibi, ödülü aldıktan sonra soruları yanıtladı. Dizinin başrol oyuncularından olan Aras Bulut İynemli: "Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.






"Onlarca ülkeden Türkiyeyi temsilen burada olmak ve bu ödülü şu anda kazanmış olmak gerçekten anlatılamayacak bir duygu" ifadesini kullanan dizinin yönetmeni Umut Aral, ödülü diziye emeği geçen tüm ekip adına aldıklarını söyledi.



Oyunculuğu ve çekimleriyle olduğu kadar hikayesiyle de ilgi çeken dizinin senaristi Damla Serim de burada bulunmanın harika duygu olduğunu ifade ederek, "Teşekkür ederiz, çok güzel, çok büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.



Yapım ekibi, Deha’nın küresel başarı yolculuğunu New York’ta temsil ederek Türkiye’nin uluslararası televizyon sektöründe edindiği başarıyı bir kez daha ortaya koydu. Show TV’nin dizisi Deha, olağanüstü matematik yeteneğine sahip genç Devran’ın, bir yanda parlak bir gelecek kurma hayalleri, diğer yanda ise onu kendi karanlık etkisi altında tutmaya çalışan babasının baskısı arasında sıkışıp kalan hayat mücadelesini anlatan, psikolojik gerilim tonları da taşıyan sürükleyici bir aile draması.


* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

* Manşet fotoğrafı showtv.com.tr sitesinden servis edilmiştir.


