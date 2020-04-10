Damla sakızlı mahlepli paskalya keki

Mis gibi kokusuyla iştahınızı daha da artıracak damla sakızlı mahlepli paskalya keki tarifi...

Tarif defterimden;

Damla sakızlı, mahlepli keki her pişirdiğimde mis gibi kokular evin her tarafına yayılır, herkesin sabırsızlıkla beklediği kek için hala pişmedi mi? çayı demleyelim mi? sorularına maruz kalırım. Bu defa da öyle oldu, soğumasını beklemeden dilimleyip aceleyle çektiğim fotoları paylaşıyorum sizlerle… Geçen yıllarda buradan mayalı paskalya çöreği tarifini paylaşmıştım, onun lezzeti de apayrı elbette. Mayalamaya vaktim yok, pratik bir şekilde benzer bir lezzet nasıl hazırlarım diye düşünürseniz işte bu kek tam size göre. Epey bereketli olan keki kapalı bir kapta saklarsanız bir kaç gün tazeliğini kaybetmeden yumuşacık kalıyor…

Servis: 22 cm'lik kare kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

2 tam yumurta + 1 yumurta sarısı

2 su bardağı toz şeker, 340 gr

250 gr tereyağı

1,5 bardak yoğurt, 300 gr

3,5 bardak + 1 yemek kaşığı un, yaklaşık 440 gr

1 yemek kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı kakule tozu

1 tatlı kaşığı damla sakızı, havanda dövülmüş

1,5 paket kabartma tozu, 15 gr

1 paket vanilya

Üzerine;

1 yumurta akı

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

Öncelikle tüm malzemelerinizi yarım saat önceden oda ısısına çıkartın, tereyağını eritmeden önce 1 tatlı kaşığını ayırarak kalıbın her tarafına sürün, kenarlarına susamın 1 yemek kaşığını serpin, unun da 1 tatlı kaşığını serpip fazlalığını kalıbı ters çevirerek silkeleyin (bu arada susamlar yağa yapıştığından dökülmüyorlar endişelenmeyin). Tereyağını eritip soğuması için kenarda bekletin. Yumurtalar ve toz şekeri kremamsı hale gelene kadar mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Bu aşamadan sonra el çırpıcısı kullanarak sırayla eritilip soğutulmuş tereyağı ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Un, mahlep, kakule tozu, damla sakızı, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek 3 aşama da sıvı karışıma eklerken bir yandan el çırpıcısı ile alttan üste doğru karıştırın (kek hamurundan biraz daha koyu kıvamlı hamur elde ediyoruz, 10 no lu fotodaki gibi). Hamuru kalıba aktarıp spatula ile düzeltin, yumurta akını üzerine fırça yardımıyla sürün, 1 yemek kaşığı susamı da serperek 10 dakika önceden 170 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında yaklaşık 50 dakika pişirin, kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…