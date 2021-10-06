Dalgona şekeri nedir?

Dalgona, basitçe şeker ve kabartma tozu ile yapılan nostaljik bir Kore şeker şekeridir! Peki son zamanların trendi olan dalgona şekeri nedir? Dalgona şekeri nasıl yapılır?

Dalgona şekeri nedir?
Yaşam
06 Ekim 2021 Çarşamba

Netflix'te yayınlanan son zamanların en popüler dizisi Squid Game'in şekerleme mücadelesinin sonucu ölümcül olsa da herkes bu Kore şekerinden bahsediyor. Peki Squid Game şekeri nasıl yapılır? Dalgona nedir?


Diziyi bitirdiyseniz ya da izlemeyi düşünüyor düşünüyorsanız, dalgona şekerini evde yapmayı deneyin ve bu şekerleme oyununun rekabetçi doğasını deneyimleyin. Bu oyun hem çocuklarınız hem de içinizdeki o küçük çocuk için eğlenceli bir aktivite olacaktır.


Dalgona nedir?

Dalgona, Kore'deki çocukların okulların çevresinde sokak satıcılarından aldığı bir şekerlemedir. Kore'ye özgü nostaljik bir şekerdir. Dalgona kelimesi, Korece "tatlı" anlamına gelen "dalguna" kelimesinden gelmektedir. Satıcılar tarafından satılan bu şekerin oyun ve ödül yönüne atıfta bulunarak, seçme veya seçme anlamına gelen ppopgi olarak da adlandırılmaktadır.


Dalgona şekeri temel olarak şekeri eriterek ve biraz kabartma tozu ile karıştırarak yapılır. Şeker karışımı daha sonra köpürür ve açık karamel renginde krem şanti gibi görünen bir şeye dönüşür. Bu, çırpılmış kahveye benzeyen kısımdır. Bununla birlikte, her Koreli için nostaljik olan dalgona, sertleşmeden ve kırılgan hale gelmeden önce ince bir yuvarlak disk ile düzleştirilir ve üzerine bir kalıpla baskı yapılır.


Eğlencenin gerçekten başladığı yer burasıdır. Deseni kırmadan dikkatlice çıkarmanız gerekir. İnsanlar genellikle kalıptaki şekli çıkarmak için bir iğne ya da kürdan kullanır. Bazı satıcılar, şekli düzgün bir şekilde çıkarırsanız başka bir şey ile ödüllendirirken, bazıları da küçük oyuncak ödüller verirdi. Peki Squid Game şekeri nasıl yapılır?


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Dalgona şekeri tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 yemek kaşığı şeker
  • Karbonat

Yapılışı

Cezveye 1,5 yemek kaşığı şekeri ekleyin. Ocağı orta ısıda açarak şekeri eritin. Kenarlardan şeker erimeye başlayınca bir çubukla karıştırın. Isıyı kontrol ederek sürekli karıştırmaya devam edin. Şekerler tamamen eridikten sonra ocağı kapatın. Kabartma tozunu eklemeden önce biraz soğumasını bekleyin. Cezveyi ocaktan uzak tutarak 1 çay kaşığının ucu ile kabartma tozunu ilave edin.


Kabartma tozu tamamen eriyene ve köpüklü karışım açık karamel rengine dönene kadar hızlıca karıştırın. Karıştırırken, cezveyi bir veya iki saniyeliğine ısıya yaklaştırabilirsiniz, ancak çok uzun süre ısıda kalmasına izin vermeyin çünkü altı yanabilir.


Karışımı yapışmaz bir kağıda dökün ve birkaç saniye soğumaya bırakın. Ardından istediğiniz şekli basın. İşte dalgona şekeriniz hazır. Haydi, iğne ya da kürdan ile baskıyı kırılmadan çıkarmaya çalışın.


İyi şanslar!



Kaynak: https://www.koreanbapsang.com/dalgona-spongy-candy/


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