Yeni yeme-içme trendleri neler?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle diğer birçok şey gibi yeme-içme alışkanlıklarımız da değişti. Dışarıda daha az vakit geçirdiğimiz için evde daha çok yemek yemeye ve kendimiz daha çok yemek pişirmeye başladık -evde yapılan ekmekler, Dalgona kahve ve diğer birçok akımı unutmadınız değil mi?-. Dahası, restoranların al-götür uygulamalarının müdavimi olduk ve aklımıza gelebilecek en ufak mutfak ihtiyacını bile online alışverişle gidermeye çalıştık. Bu durum bir süre daha böyle devam edeceğe benziyor.

O zaman gelin birlikte 2021 yılının yeni yeme-içme trendlerine bakalım:

Bitkisel yiyecekler

Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi'nin yaptığı açıklamalara göre insanların yüzde 28'i bitkisel yiyeceklerden daha fazla protein aldığını belirtiyor. Her geçen gün daha fazla insan vejetaryen/vegan olmayı düşünüyor ve bu nedenle fast-food zincirlerinin de bu akıma ayak uyduracak yeniliklere gitmesi bekleniyor. Vegan köfteden sonradan gelecek en büyük yeniliğin ise bitkisel balık olacağını belirtiyorlar. Ayrıca maş fasulyesinden yapılan bitkisel yumurtaların da veganlar için yeni alternatifler arasında yer alacağı söyleniyor.

Turşu yapmak

Çoğu insan evde turşu ve konserve yapmaya başladığı için bir ara marketlerde kavanoz kapakları için adeta savaş veriliyordu hatırlarsanız... Bu sene de salatalık, soğan, turp gibi birçok sebzenin turşusu yapılacak. Hatta imkânı olan insanların kendi bahçesinde yetiştirdikleriyle turşu yaptıklarını göreceksiniz. Anne ve anneannelerimizden bu konuda tavsiye alacağız gibi duruyor!

Online yemek kursları

Etkinliklerden uzak kalamayanların 2020'deki favorileri arasında Zoom üzerinden yapılan atölyeler ve kurslar bulunuyordu. Bu, yemek tutkunları için de geçerliydi! Bu sene internet üzerinden verilecek yemek kurslarının daha fazla olacağına emin olabilirsiniz, belki bu vesileyle en sevdiğiniz şeflerle internet üzerinden de olsa tanışabilirsiniz!

Kahvaltı

2020 yılında evde daha fazla zaman geçirmeye başladığımızdan beri çoğumuz kahvaltı konusuna daha çok kafa yormaya başladık. Bu sene yulaf kasesini hızlı bir şekilde yiyip masadan kalkmak yerine, sandviç hazırlamakla, kahvaltıda yenilebilecek fast-foodlarla ve kahvaltıyla ilişkili daha birçok yenilikle ilgili sosyal medya gönderileri görmeye hazır olun.

Farklı yağ çeşitleri

Salatalarımızı tatlandırmak için bu sene zeytinyağından fazlasına sahip olacağız. Ceviz ve balkabağı çekirdeği yağı bu sene özellikle gündemde olacak. Ayçiçek yağı ise yine her zamanki önemini koruyacağa benziyor.

Ev yapımı makarna

Karbonhidrat ihtiyacımızı kolayca karşılayacak yiyecekler bu sene de önemini koruyacak. Evde kendi açtığı hamurlarla İtalyan makarnası çeşitlerini yapmayı deneyen insanların çoğaldığını göreceksiniz.

Şeker alternatifleri

Her zaman kullandığımız şekerlerin yerini bu sene öğütülmüş ya da sıvı haldeki şekerler almaya başlayacak. Ünlü şefler, akçaağaç şekeri ya da esmer hindistancevizi şekerinin özellikle diyabeti olanlar için iyi bir alternatif olacağını ifade ediyorlar. Böylelikle ağzınıza gelen aromalar sizi rahatsız etmeyecek ancak aynı zamanda şeker tadını da almış olacaksınız.

Kahve aromalı yiyecekler

Karantina döneminde siz de daha fazla kahve tükettiğinizi fark ettiniz mi? Bu sene kahveyle olan ilişkimiz artık fincanlardan öteye gidecek ve kahve aromalı gronola barlar, smoothieler ve hatta kahveli yoğurtlar bile üretilmeye başlanacak.

Yerel işletmelere destek

Yerel üretime destek olmak amacıyla yapacağımız alışverişler için büyük market zincirlerini tercih etmek yerine mahallemizdeki kasap, manav ya bakkallara yönelmek özellikle bu dönemde büyük önem kazandı. Yine büyük kahve, fast food vb. zincirlerinden sipariş vermek yerine daha küçük işletmelere yönelmek de desteğimizi sürdürmek için önemli.

Evlere servis

Bu sene marketlere gitmeden ekmekten tutun da asetonumuza kadar her şeyi tek tıkla internet üzerinden sipariş ettik. Buna ek olarak paket servisle canımızın çektiği her yemeğe de kavuşabildik. Bu sene de durum çok farklı olacak gibi görünmüyor, hatta pandemi tamamen bittikten sonra bile insanların bu rahatlıktan kolay kolay vazgeçemeyeceği ortada.

Bu sene ayrıca evlere servis yapılırken doğa dostu paketleme ürünlerine daha çok yönelinecek gibi de görünüyor. Olması gereken de bu zaten! Evlerimize kadar tüm ihtiyaçlarımızı taşıyan çalışanlara bahşiş verme konusunda daha cömert olmamız gerektiğini de hatırlatalım.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

