COVID-19 ve soğuk algınlığı arasındaki farklar nelerdir?

Hasta çocuğu olan bir ebeveyn olmak kadar stresli bir şey yoktur. Çocuklarımızın daha da hasta olacağından, acil tıbbi bakıma veya hastaneye yatırılması gerektiğinden kaygılanıyoruz. Hastalığın hem diğer çocuklarımıza hem de kendimize bulaşmasından endişe ediyoruz.

Bir ebeveyn olarak hastalıklarla uğraşmak yeterince kötü, ancak bu duruma küresel bir pandemi de eklenince işler daha da zorlaştı. Çocuklarımızın her bir soğuk algınlığı semptomunun, COVID'e yakalandıklarının bir işareti olabileceğinden endişe ediyoruz. Onları test ettirmemiz gerekip gerekmediğini merak ediyoruz. "Sadece bir burun çekme" olsa bile arkadaşlarıyla oyun buluşmasına gidebilirler mi? Boğazları ağrıyorsa büyükanneyi görebilirler mi?

Okulların yeniden başladı. 12 yaşından küçük çocukların COVID-19 aşısı için uygun olmamasına rağmen, her yerde ebeveynlerin kafasında soğuk algınlığı ve COVID-19 semptomlarını ayırt etmeye çalışmak var. İşte ebeveynlerin COVID-19'u soğuk algınlığından ayırt etme ve çocuğunuzun semptomlarını yönetme konusunda merak edilenler...

COVID-19 ve soğuk algınlığının belirtileri

Bu süre zarfında soğuk algınlığı semptomlarını yönetmeyle ilgili en zor şeylerden biri, COVID-19 ve soğuk algınlığının pek çok ortak semptomunun olmasıdır. Santa Monica'daki Providence Saint John Sağlık Merkezi'nde çocuk doktoru ve pediatri başkanı olan Dr. Danelle Fisher, “Farkı söylemek son derece zor” diye açıklıyor.

Dr. Fisher, hem COVID-19'un hem de soğuk algınlığının burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ateşi içerebileceğini ve her ikisinin de birkaç gün ile bir hafta arasında sürebileceğini söylüyor. Ayrıca şu anda dolaşımdaki Delta varyantının çocuklarda soğuk algınlığına benzer birçok semptoma neden oluyor. Çocuklarda Delta varyasyonu belirtileri yazısını okumak için tıklayınız...

Güney Kaliforniya'daki Providence Mission Hastanesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Katherine Williamson, "Hem COVID hem de soğuk algınlığı benzer şekillerde yayılıyor. Soğuk algınlığı virüsleri ve COVID-19, çocuklar enfekte olan biriyle yakın temasta olduğunda yayılır. COVID-19 ve soğuk algınlığı, biri nefes aldığında, öksürdüğünde, hapşırdığında, konuştuğunda veya şarkı söylediğinde solunum damlacıkları salındığında yayılır ve bunlar çocuğunuzun ağzına veya burnuna inebilir ve hasta birinin yakınındaysa solunabilir" açıklamasında bulundu.

Alerji ve immünoloji, dahiliye ve pediatri alanlarında üçlü kurul onaylı ve yeni çevrimiçi alerji kliniği Cleared'in kurucu ortağı olan Dr. Payel Gupta: "Burun akıntısı ve cızırtılı boğaza ek olarak, hem COVID-19 hem de soğuk algınlığı bitkinlik ve iştahsızlık içerebilir." ifadelerini kullandı.

COVID-19 ve soğuk algınlığı nasıl anlaşılır?

COVID-19'u soğuk algınlığından ayırt etmek çok zor olabilir ve doktorlar, onları ayırt etmenin tek kesin yolunun COVID için test yaptırmak olduğunu vurguluyor.

Ama yine de, ikisi arasında tanıyabileceğiniz bazı farklılıklar var.

En çarpıcı fark, COVID-19'un duyu ve koku kaybına neden olabilmesidir. Bazen soğuk algınlığı koku veya tat alma duyunuzu engelleyebilir, ancak bunun nedeni mukus birikmesi ve tıkanıklığıdır. Rhinology'de yayınlanan araştırmaya göre, COVID-19 tıkanıklık olmadan bile tat ve koku kaybına neden olabilir. Duyu ve tat kaybı da COVID-19 ile daha şiddetli olabilir. (1)

Dr. Williamson, COVID-19'un çocuklarda bile zaman zaman ciddi semptomlara neden olabileceğini söylüyor. Bu semptomlar birkaç gün süren ateş, genel yorgunluk ve nefes alma güçlüklerini içerebilir. Ayrıca, COVID-19 semptomlarının maruziyetten sonra gelişmesi genellikle daha uzun sürer. Dr. Williamson, soğuk algınlığı semptomlarına maruz kaldıktan 1-3 gün sonra görülebiliyorken, COVID-19 semptomlarına maruz kaldıktan 14 gün sonraya kadar yakalanabileceğinizi söylüyor. (CDC, COVID-19 semptomlarının maruziyetten 2-14 gün sonra herhangi bir yerde gelişebileceğini söylüyor.) (2)

Sadece bu da değil, COVID-19 semptomları genellikle soğuk algınlığı semptomlarından daha uzun sürer. Semptomlar birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Dr. Williamson'a göre, bazı çocuklar birkaç ay sürebilen “uzun yol belirtileri” bile geliştiriyor. COVID-19 veya soğuk algınlığınız olsun, acil tıbbi bakım gerektirebilecek bazı belirtiler vardır. Bunlara birkaç günden fazla süren ateş, zor nefes alma, uzun süreli ishal ve yeterli sıvı içememek de dahildir.

Çocuğunuzda ciddi solunum semptomları, uzun süreli ateş, ishal veya dehidratasyon belirtileri olduğunda acil tıbbi yardım almalısınız. Pandemi sırasında, ebeveynler, çocuklarında ne zaman soğuk algınlığı semptomları varsa, bir teşhis aramalıdır.

Ebeveynler pandemi sırasında soğuk algınlığı semptomlarını nasıl yönetebilir?

Pandemi ilk başladığında çoğumuz çocuklarımızı evde tutuyorduk ve dünya yeniden açılırken maskeler ve mesafeler, en yaygın soğuk algınlığı virüsleri de dahil olmak üzere birçok solunum yolu virüsünü çocuklarımızdan uzak tuttu.

Ancak pandemi önlemleri azaldıkça bu durum değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)'nin Haziran 2021'deki bildirisinde, grip gibi virüsler Mayıs 2021'e kadar "tarihi en düşük seviyelere" ulaştı. Nisan 2021'den başlayarak, solunum sinsityal virüsünde (RSV) büyük bir canlanma oldu. Parainfluenza, solunum yolu adenovirüsleri ve diğer COVID olmayan koronavirüsler gibi soğuğa benzer virüsler 2021 Haziran'ından itibaren büyük bir artış gösterdi. (3)

Bunun anlamı, önümüzdeki birkaç ay boyunca, özellikle de okullar açıldıkça, ebeveynler bir solunum yolu virüsleri saldırısıyla karşı karşıya kalacaklar. Ve bu virüsleri COVID-19 ile ayırt edebilmeniz çok önemli olacak.

Ne zaman test edilmeli?

Bu konudaki genel görüş birliği, çocuğunuzu soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterdiğinde veya kendini iyi hissetmediğinde COVID-19 için test yaptırmak için doktora götürmeniz gerektiğidir. Dr. Gupta, çocukların yetişkinlere göre COVID-19 semptomları gösterme olasılığı daha düşük olsa da (semptomsuz taşıyıcı olabilirler), çocuğunuzun semptomlarının “sadece soğuk algınlığı” olduğunu varsaymamanız gerektiğini söylüyor.

Diğer çocuklarla yakın çevrede okula geri dönen bir çocuğunuz varsa ve hasta hissediyorsa, bu hastalık ilk olarak soğuk algınlığı olarak ortaya çıksa bile, COVID testi yaptırmalısınız. Çocuğunuza COVID testi yaptırmanın önemli olmasının nedeni, böyle ciddi bir hastalığı topluluğunuzdaki diğer kişilere bulaştırma riskini almak istememenizdir.

Nasıl test edilirsiniz?

Çocuğunuzu test için çocuk doktorunuza götürebilirsiniz. Bu en rahatı olabilir çünkü çocuğunuz testi yapan yer ve personel hakkında bilgi sahibi olacaktır. Saatler sonraysa veya çocuk doktorundan randevu alamıyorsanız, test için yerel acil hastaneleri tercih edebilirsiniz.

Ne zaman izole edilmeli?

Olumlu bir COVID-19 test sonucunda, çocuğunuzu izole etmelisiniz ve bu, onu kreşe veya okula göndermemeyi de içerir. Ayrıca, temas halinde olduğu diğer kişilerle birlikte, çocuğunuzun COVID sonucunun pozitif olduğu konusunda okulu ya da kreşi de uyarmanız gerekecektir.

Dr. Fisher, "İletişim ne kadar iyi olursa, COVID'in yayılma olasılığı o kadar düşük olur. Potansiyel maruziyetten kaçınmak için önleyici adımlar atabilmeleri için çocuğunuzdaki tüm semptomları iletin" diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), testinizin sonucu pozitif çıkarsa, 10 gün boyunca diğerlerinden izole edilmenizi önerir. Ek olarak, okulların ve çocuk bakım tesislerinin çocuğunuzla yakın temas halinde olanları uyarmasını ve karantinaya almalarını öneriyor. (2)

Sonuç olarak:

Çocuklarımıza bir pandemi zamanında ebeveynlik yapmak, bütün ebeveynlere zarar verdi. Artık çocuklar okulda ve kreşte başkalarıyla daha sık etkileşime geçtiğine göre, onlarla tekrar her türlü virüsü kapmakla uğraşmak zorunda kalıyoruz - ve COVID-19'a yakalanıp kapılmadıklarından emin değiliz.

Pandemiden önce, çocuğunuzu aldığı her soğuk algınlığı virüsü için test etmek ya da 10 gün boyunca izole etmek gerekli değildi. Ancak şimdi işler farklı çünkü COVID-19'un yayılmadığından emin olmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.

Çocuğunuzun semptomları, onları COVID-19 için nasıl test edeceğiniz veya testin sonucu pozitif çıkarsa ne yapacağınız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, çocuk doktorunuz ile iletişime geçin. Çocuğunuzda nefes darlığı, uzun süreli ateş, dehidratasyon belirtileri veya aşırı uyuşukluk gibi ciddi belirtiler varsa, lütfen acil tıbbi yardım alın.

Kaynak: https://www.verywellfamily.com/the-differences-between-covid-19-and-the-common-cold-5196651

