Cottage pie tarifi (fırında kıymalı patates) 

İngiliz mutfağından;

18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de kırsal kesimde kulübelerde yaşayan yoksul insanların patatesi günlük yemeklerinde kullanmaya başlamalarıyla ellerindeki malzemelerle hazırladıkları aslında çoban yemeği olan lezzetin dana etlisi Cottage Pie, Kuzu etlisi Shepherd's Pie olarak adlandırılıyor...

Şimdilerde epey popüler olan gayet doyurucu yemeği bol yeşillikli salata ile servis edebilirsiniz...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saatten fazla

Malzemeler:

Yarım kg az yağlı dana kıyma

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 orta boy havuç, minik küp küp doğranmış

2 sap kereviz, ince doğranmış

1 bardak bezelye

3 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı et suyu, 300 ml

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı un

Patates püresi için;

1 kg patates + 3 lt su + 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı karabiberin beyaz olanından

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gr rendelenmiş parmesan veya eski kaşar peyniri

3/4 su bardağı sıcak süt, 150 ml

Yapılışı:

*Kıyma ve bir yemek kaşığı sıvı yağı geniş bir tavaya alın. Kıyma suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirin ve ocağı açık ateşe ayarlayıp kahverengi olana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

*Kavrulan kıymayı bir kaba alın. Tavaya kalan sıvı yağla birlikte doğranmış kuru soğan, havuç ve kereviz saplarını aktarıp orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar soteleyin, bezelye ve sarımsağı ilave ederek 2 - 3 dakika daha soteleyin. Salçalar, kavrulmuş kıyma ve et suyunu sotelenen sebzelere ilave edin, baharatlar, tuz ve unu da ekleyip karıştırın. Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 15 dakika pişirerek ocağı kapatın.

Patates püresi için;

*Patateslerin kabuklarını soyarak iri dilimler halinde olacak gibi doğrayıp sudan geçirin. Doğranan patatesleri büyük bir tencereye aktarıp üzerini aşana kadar su ilave edin, tuzu da ekleyip patatesler yumuşayana kadar 15 - 20 dakika haşlayın.

*Haşlanan patatesleri delikli kepçe yardımıyla sularından süzdürerek büyük bir kaba aktarın ve sıcakken patates ezicisi ile püre haline getirin. Baharatlar, tereyağı, peynir ve sütü ekleyip spatula ile pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Pürenin 2/3 ünü sıkma torbasına geçirin (kalan püreyi kıymalı harcın üzerine yaymak için kenara ayırın).

*Kıymalı harcı orta boy oval fırın kabına aktarıp spatula yardımıyla üzerini düzleştirin. Kenara ayırdığınız püreyi kıymalı harcın üzerine yayın. Sıkma torbasındaki püreyi en üste dilediğiniz gibi şekil vererek tamamlayın.

*190 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kısa bir not;

*Yemeği bir gün önceden hazırlayıp ertesi gün fırınlayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...