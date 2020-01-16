Corrector nasıl kullanılır?

Güzel makyaj yapmak için, kullandığınız ürünlere hakim olmanız gerekir.

Ürünlerin hem yapılarını hem de nerede ve nasıl kullanılacaklarını öğrenirseniz alternatif kullanım yaratabilir ve makyajınızda harikalar yaratabilirsiniz. Bu yazımızda “corrector”ı nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Corrector nedir?

Makyaj yaparken pürüzsüz bir baz oluşturmak çok önemlidir. Bunun için renk eşitsizliğini gidermek öncelikli bir adımdır. Renk düzenleyici olarak da bilinen corrector’lar cildinizde bulunan çeşitli renk eşitsizliklerini gidermek için uygulayabileceğiniz ürünlerdir. Göz altı morluklarını kapatmak için kullanılan somon renkli olanları son derece ilgi görse de yeşil, mor, pembe, şeftali, sarı ve mavi olanları da bulunmaktadır. Bunları bir palet içerisinde de satın almanız mümkündür. Çoğunlukla krem yapıda bulunmaktadırlar. Genellikle kapatıcı ile karıştırılsa da aslında kapatıcıdan tamamen farklıdır.

Corrector nasıl kullanılır?

Corrector kullanırken ilk dikkat etmeniz gereken şey ürünü fondötenin ya da kapatıcının altına uygulamanız gerektiğidir. Corrector kullanırken hangi renklerin hangi renkleri nötrlediğini bilmeniz önemlidir. Yeşil ve sarı renk, genellikle kızarıklıklar ve kırmızı lekeleri nötrlemek için kullanılır. Turuncu ve şeftali, maviyi; pembe, kahverengiyi ve mor, sarılıkları gidermek amacıyla kullanılabilir. Makyaja başlamadan önce ihtiyacınıza yönelik makyaj bazını tüm cildinize uyguladıktan sonra gerekli gördüğünüz yerlere parmağınızın ucuyla tampon hareketler yaparak uygulayıp üstüne kapatıcınızı ya da fondöteninizi sürdüğünüzde cildinizin makyaja tam olarak hazır olduğunu göreceksiniz.

Corrector çeşitleri nelerdir?

Pembe: Eğer soluk tenliyseniz ve koyu göz altlarına sahipseniz pembe kullanarak göz altlarınızı nötrleyip, soluk teninizi canlandırabilirsiniz.

Sarı: Gül hastalığından ya da akne probleminden mustaripseniz kullanabileceğiniz renk sarıdır. Cildinizde oluşan hafif kızarıklıklar için de kullanabilirsiniz.

Yeşil: Cildinizde çok daha şiddetli kızarıklıklar varsa kullanmanız gereken renk yeşildir. Şiddetli gül hastalığı, iltihaplı akne şikayeti ve yüzünüzdeki belirgin kılcal damar çatlamalarını örtmek için kullanabilirsiniz.

Mor: Eğer buğday tenliyseniz koyu göz altlarını nötrlemek için kullanabileceğiniz renk mordur.

Şeftali: Hem buğday tenlilerde hem de açık tenlilerde kahverengi bölgeleri nötrlemek ya da koyu göz altlarını nötrlemek için kullanılır.

Turuncu: Aynı şeftali gibi, koyu göz altları ve kahverengi bölgeleri kapatmak için kullanılır. Ancak turuncu, esmerler için önerilir.

Kırmızı: Esmerlerde koyu gözaltlarını nötrlemek için kullanılır.

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