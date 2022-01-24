Salgın sebebiyle bazıları sekteye uğrasa da er ya da geç, düğünler yapılıyor. Birçok farklı gelenek olsa da özellikle son zamanlarda artan bir sayıyla bazı düğün sahipleri davetlilerinden çocuklarını getirmemelerini isteyebiliyor. Peki, sizce bu durum doğru mu?

Bütçe kısıtlılığı, pandemi sebebiyle düşürülmesi gereken davetli sayısı ve kişilerin bu özel günlerinde hiçbir pürüz istememeleri gibi birçok sebep, bazı davetiyelere ‘’çocuklara iyi uykular dileriz’’ benzeri notlar düşülmesine sebep oluyor. Kimileri bu durumu anlayışla karşılarken kimileri ise bunları çocuklarına ve kendilerine karşı yapılmış bir ayıp olarak görebiliyor.

Bir açıdan bakıldığında, düğün aile, topluluk ve sürekliliğin kutlanmasıdır ve herkesin katılımıyla anlam kazanır. Bir diğer açıdansa, bir düğün, yüksek meblağlara mal olan, ömürde bir yaşanan özel bir gün. Son zamanlarda genç nüfus, düğünlere ikinci seçenekteki gibi yaklaşmayı daha doğru buluyor gibi görünüyor.

Artan maliyetler ve azalan maddi destek, daha romantik bir birliktelik anlayışıyla birleşince düğünler birçok çift için içinden çıkılması zor bir hale gelebilir. Bu, farklı değerler ve farklı bütçeler anlamına gelir ve konuk listesindeki her çocuk bu bütçeyi etkiler. Birçok kültürde, çocuklar geleneksel olarak düğünlerde önemli bir rol ancak bu gelenekler zamanın getirdikleriyle değişebilir. Bu kültürel değişime ayak uydurmayanları kırmak çok kolaydır.

Kimseyi kırmadan çocuksuz bir düğün yapmanın ipuçları

İnsanlardan çocuklarını bir yere getirmemesini rica etmek, özellikle böyle bir geleneğin olmadığı kültürümüzde, hassas bir konu olabilir. Bu yüzden böyle bir işe girişmeden önce biraz yardım isteyebilirsiniz.

İstisnaları belirleyin. Kucak bebeklerini annelerinden ayırmamak veya yeğeninizi düğün gününüzde görmek istiyorsanız, bu gibi detaylara önceden karar vermelisiniz.

Davetlilerinizle nazik konuşun. Düğüne katılmak isteyen ebeveynlerin çocukların bakımı için bir çözüm bulmaları gerektiğini unutmayın ve mümkün olduğu kadar erken haber vermeye çalışın. Bu duruma alışık olmayan davetlileriniz tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. Düğün planlamak gibi stresli bir organizasyon sırasında tansiyonun hızlıca yükselmesi olağandır fakat davet sahibi olarak, suları durgunlaştırmak size kalmış.

Açık ve net olun. Davetlilerle ilgili herhangi bir kısıtlamayı davetiyenizde belirtmek hem herkesin haberdar olmasını sağlar hem de kişilerin bu seçimleri kişisel algılamasını önleyebilir.

Bütün bunlar da hayalinizdeki düğüne ulaşmanızı sağlamıyorsa farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Düğün esnasında çocukları meşgul tutacak bir aktivite planlamak hem davetlilerinizin gönlünü hoş tutacaktır hem de törenlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Referanslar:

Jenny Singer. “Are Child-Free Weddings Okay?” Şuradan alındı: https://www.glamour.com/story/are-kid-free-weddings-okay (06.10.2021).