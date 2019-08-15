Çocukların seçtiği renkler size bir mesaj veriyor

Çocukların renklerle ifade ettikleri

Çocuklar kullandıkları renkler ve çizimler ile ebeveynlerine psikolojik mesajlar verirler.

Kırmızı adam, yeşil bir güneş, mavi bir köpek… Çocuklar meraklıdır ve sınırları olmayan bir

hayal dünyaları vardır. Genellikle en sevdiği renkleri, sevdiği insanın resimlerini yaparken

kullanırlar. Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Çocuklar ve renk ilişkisi

Çocuklar 4-5 yaşlarına geldiklerinde renkleri tanımaya başlarlar. Çizdikleri resimleri boyarken

ise renkleri kararlaştırmadan gelişi güzel boyamalar yaparlar. Bu yaşlardan sonra renkleri

artık daha bilinçli kullanmaya başlarlar. Çocuğun okul öncesinde kullandığı renklerin gerçekle

bir bağlantısı yoktur.

Sıcak renkler uyumu, soğuk renkler huzursuzluğu temsil ediyor

Kız çocukları erkek çocuklara göre renk seçimlerine daha çok önem vermektedirler. Bazı

çocuklar; kırmızı, turuncu, sarı gibi renkleri seçerken bazıları ise mavi, yeşil gibi soğuk renkleri

seçebilirler. Genellikle sıcak renkleri seçen çocukların daha ılımlı, sevecen ve uyumlu olduğu

soğuk renkleri seçen çocukların ise huzursuz, inatçı, huysuz ve saldırgan tavırlar sergilediği

gözlenir ve bu durum gelişim sürecinde değişkenlik göstererek sıcak renklerden soğuk renklere, soğuk renklerden ise sıcak renklere geçiş gibi değişkenlikler gösterebilir. Çocukların

resimlerinde kullandığı renkler ile duygusal tepkileri arasında bir ilişki vardır. Sevdiği resimleri

yaptıklarında sıcak renkleri kullanırlarken, istemediği resimleri yaparken soğuk renkleri

kullandığını gözlemleyebilirsiniz. Özellikle de kötü karakterleri çizerlerken ağırlıklı olarak

siyah renkleri kullanırlar.

Çocuğun duygusal ve fiziksel gelişiminde renklerin etkileri

Sadece duygusal gelişimlerinde değil fiziksel gelişimlerinde de renklerin önemi büyüktür.

Kırmızı: Resimlerde yoğun olarak kırmızı rengin kullanılması; enerjinin, nefretin,

şiddetin, yoğunluğun ya da bir hastalığın yansıması olabilir.

Pembe: Kırmızıya göre daha az etkili bir renktir. Sakinliği ve mutluluğu temsil eder.

Turuncu: Endişeli bir tondur. Ve bu rengi ağırlıklı kullanan çocuklar hiperaktif gelişime

eğilimlidirler.

Sarı: Bu rengin ağırlıklı olarak kullanılması, çocuğunuzun huzurlu enerjik ve sevdiği

şeylere bağlı olduğunu temsil eder.

Mavi: Güven duygusunu temsil eder. Sakin bir ruh halindeki çocuklar daha yoğun

olarak resimlerinde bu rengi kullanırlar. Duygularını kontrol etmekte güçlük

çekmezler.

Yeşil: Resimlerinde ağırlıklı olarak bu rengi kullanan çocuklar özgüvenli, yaşıtlarına

göre daha olgun tavırlar sergileyen ve duygularını kontrol edebilen çocuklar oldukları

söylenebilir.

Mor: Sorumluluk duygusu olan, kendinden çok başkaları tarafından kontrol edilmeye

eğilimli ve sakin karakterleri temsil eder.

Neden kızlara pembe, erkeklere mavi?

Çocukların cinsiyetine göre renk belirlenmesi çok eskilere dayanır. Yapılan bazı araştırmalara

göre; kızların daha sıcak ( kırmızı, pembe, eflatun, turuncu) erkeklerin ise (mavi,yeşil, gri, ve

siyah) renkleri daha çok tercih ettiği görülmüştür. Ancak günümüzde cinsiyet kavramının

renklerle olan bağı zayıflamıştır. Pembe kız, mavi erkek rengi gibidir bir genellemeden ziyade

renklerin cinsiyet rolleri çok daha esnek hale gelmiştir.

Çocukların gözünde renklerin dili…