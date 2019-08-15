Çocukların seçtiği renkler size bir mesaj veriyor

Kırmızı adam, yeşil bir güneş, mavi bir köpek… Çocuklar meraklıdır ve sınırları olmayan bir
hayal dünyaları vardır. Genellikle en sevdiği renkleri, sevdiği insanın resimlerini yaparken
kullanırlar. Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Çocuklar 4-5 yaşlarına geldiklerinde renkleri tanımaya başlarlar. Çizdikleri resimleri boyarken
ise renkleri kararlaştırmadan gelişi güzel boyamalar yaparlar. Bu yaşlardan sonra renkleri
artık daha bilinçli kullanmaya başlarlar. Çocuğun okul öncesinde kullandığı renklerin gerçekle
bir bağlantısı yoktur.
Kız çocukları erkek çocuklara göre renk seçimlerine daha çok önem vermektedirler. Bazı
çocuklar; kırmızı, turuncu, sarı gibi renkleri seçerken bazıları ise mavi, yeşil gibi soğuk renkleri
seçebilirler. Genellikle sıcak renkleri seçen çocukların daha ılımlı, sevecen ve uyumlu olduğu
soğuk renkleri seçen çocukların ise huzursuz, inatçı, huysuz ve saldırgan tavırlar sergilediği
gözlenir ve bu durum gelişim sürecinde değişkenlik göstererek sıcak renklerden soğuk renklere, soğuk renklerden ise sıcak renklere geçiş gibi değişkenlikler gösterebilir. Çocukların
resimlerinde kullandığı renkler ile duygusal tepkileri arasında bir ilişki vardır. Sevdiği resimleri
yaptıklarında sıcak renkleri kullanırlarken, istemediği resimleri yaparken soğuk renkleri
kullandığını gözlemleyebilirsiniz. Özellikle de kötü karakterleri çizerlerken ağırlıklı olarak
siyah renkleri kullanırlar.
Sadece duygusal gelişimlerinde değil fiziksel gelişimlerinde de renklerin önemi büyüktür.
Kırmızı: Resimlerde yoğun olarak kırmızı rengin kullanılması; enerjinin, nefretin,
şiddetin, yoğunluğun ya da bir hastalığın yansıması olabilir.
Pembe: Kırmızıya göre daha az etkili bir renktir. Sakinliği ve mutluluğu temsil eder.
Turuncu: Endişeli bir tondur. Ve bu rengi ağırlıklı kullanan çocuklar hiperaktif gelişime
eğilimlidirler.
Sarı: Bu rengin ağırlıklı olarak kullanılması, çocuğunuzun huzurlu enerjik ve sevdiği
şeylere bağlı olduğunu temsil eder.
Mavi: Güven duygusunu temsil eder. Sakin bir ruh halindeki çocuklar daha yoğun
olarak resimlerinde bu rengi kullanırlar. Duygularını kontrol etmekte güçlük
çekmezler.
Yeşil: Resimlerinde ağırlıklı olarak bu rengi kullanan çocuklar özgüvenli, yaşıtlarına
göre daha olgun tavırlar sergileyen ve duygularını kontrol edebilen çocuklar oldukları
söylenebilir.
Mor: Sorumluluk duygusu olan, kendinden çok başkaları tarafından kontrol edilmeye
eğilimli ve sakin karakterleri temsil eder.
Çocukların cinsiyetine göre renk belirlenmesi çok eskilere dayanır. Yapılan bazı araştırmalara
göre; kızların daha sıcak ( kırmızı, pembe, eflatun, turuncu) erkeklerin ise (mavi,yeşil, gri, ve
siyah) renkleri daha çok tercih ettiği görülmüştür. Ancak günümüzde cinsiyet kavramının
renklerle olan bağı zayıflamıştır. Pembe kız, mavi erkek rengi gibidir bir genellemeden ziyade
renklerin cinsiyet rolleri çok daha esnek hale gelmiştir.
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