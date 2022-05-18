Çocuklar için meditasyon: Zihin kavanozu

Çocuklar, olumsuz bir duygu hissettiklerinde sadece bunu hissetmekle kalmaz, çoğu zaman ilk defa tecrübe ederler ve bu, hafife alınmayacak bir durumdur. Bazı şeyleri sıradanlaştıran bir yetişkin için empati kurmanın zor olduğu bu noktada çocuğa sert davranmak ve duygularını küçümsemek ileride daha büyük sorunlara yol açabilir. Olumsuz duyguları işlemenin en iyi yollarından biri kesinlikle meditasyon ancak bir çocuğu hareketli zihnini meditasyona yönlendirmek pek de kolay değil. Yetişkin biçiminde olmasa dahi, çocuklara oldukça iyi gelebilecek, eğlenceli meditasyon aktiviteleri de yok değil. Bunlardan en işe yarayanı ise ‘Zihin kavanozu’ olabilir.

Zihin kavanozu nasıl çalışır?

Aslında bütün meditatif süreçlerin temelinde aynı şey yatar: Farkındalık. Çoğu zaman duyularla başlayan ve içe dönen bu farkındalığı artırmak için sakinleştirici duyusal uyaranlardan yardım alabiliriz. Bir kavanoz içerisinde yavaşça ilerleyen simler ve bunların duruluşunu izlemek, duygularımızın karmaşasına ve sakinleşmesine eşlik edebilir.

Zihin kavanozu nasıl yapılır?

Kavanoz

Tutkal

Sim

Gıda boyası

Sıcak su

Karıştırma çubuğu

Geri dönüşüm için ayırdığınız ve kavanozlardan birini alın. Sıcak suyu ve tutkalı içinde karıştırın. Kullandığınız tutkala göre ihtiyacınız olan oran değişebileceği için yavaş yavaş başlatın ve süreci deneyimleyin. Kıvamlı bir sıvı elde ettiğinizde simleri ve istediğiniz renkteki boyayı ekleyin. Her şey iyice birbirine karıştıktan sonra kapağı açık bir şekilde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Soğuduktan sonra, kapağı da yapıştırarak açılmasının ve sıvı sızmasının önüne geçebilirsiniz.

Kavanozu çalkaladığınızda ortaya çıkan karmaşa, zihni temsil eder. Zihin bazen duygular ve düşüncelerle büyük bir kargaşa içindedir ancak aynı kavanozda olduğu gibi durup dikkatlice duyumsamaya çalışırsak, bir süre sonra her şey sakinleşir, eğilir, çöker ve durulur. Oldukça basit malzemelerle yapabileceğiniz bu ilgi çekici oyuncak, çocuğunuzun duygularını daha iyi işlemesine yardımcı olabilir.

Referans:

Chris Bergstorm. "Mındfulness For Kıds And Teens – Calmıng Glıtter Jar Aka Mınd Jar" Şuradan alındı: https://blissfulkids.com/mindfulness-kids-teens-calming-glitter-jar-aka-mind-jar/ (01.11.2017).