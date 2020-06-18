Yürüyüş meditasyonu nedir? Yürüyüş meditasyonu nasıl yapılır?

Keyifli bir yürüyüşü fiziksel ve zihinsel bir farkındalık çalışmasına dönüştüren yürüyüş meditasyonu, herkes için ideal bir pratik.

Yürüyüş meditasyonu nedir? Yürüyüş meditasyonu nasıl yapılır?
Sağlık
18 Haziran 2020 Perşembe

Yürüyüş meditasyonu, yürürken yapılan basit bir meditasyon biçimidir ve hem fiziksel, hem de zihinsel faydaları bulunan bir farkındalık pratiğidir. Kökeni Budizm’e dayanan yürüyüş meditasyonunu denemek için herhangi bir meditasyon tecrübesine sahip olmanız da gerekmez. Basitçe, yavaş adımlar atarken nefesinizin ve çevrenizin farkında olarak yürümek, yürüyüş meditasyonu olarak adlandırılabilir.


Yürüyüş meditasyonu nasıl yapılır?

Nerede yürüdüğünüz fark etmez, yavaş adımlarla, dikkatinizi sürekli olarak şimdiki anda tutmaya çalışarak yürüyün. Yavaş ve derin nefesler alın, dikkatinizi nefesinizde tutmaya çalışın, aynı zamanda çevrenizdekilerin de farkında olun. Aklınızın dağıldığını, düşüncelere dalıp gittiğini fark ettiğinizde, dikkatinizi nazikçe tekrar nefesinize getirin. Sadece o anda, yürüyüşünüzde olup bitenleri fark edin.


Yürüyüş meditasyonunun faydaları

Ünlü barış aktivisti, yazar ve Budist rahip Thich Nhat Hanh, “ayaklarınızın altıyla yeryüzünü öper gibi yürüyün” der ve birçok metninde yürüyüş meditasyonunun faydalarından bahseder. Yapılan araştırmalar da yürürken meditasyon yapmanın faydalarını doğruluyor:


1- Kan dolaşımını düzenler

Özellikle uzun süre hareketsiz kaldığınızda kısa bir yürüyüş yapmak, tüm metabolizmanızı canlandırmanın en iyi yollarından biridir. Koşturmadan, adımlarınızın farkında olarak yürümek ve bu esnada düzenli, verimli nefesler alıyor olmak vücudunuzdaki oksijen miktarını artıracak, kan dolaşımınızı düzenleyecek ve enerji seviyelerinizi artıracaktır.


2- Sindirimi destekler

Özellikle yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapmak, sindirim sistemini desteklemenin en iyi yollarından biridir.


Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor
Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor

3- Kaygıyı azaltır

Farkındalık (mindfulness) çalışmalarının düzenli olarak yapıldığında stres ve kaygı seviyelerini önemli ölçüde azalttığına dair birçok bilimsel araştırma mevcut. 2017 yılında yapılan bir araştırma, özellikle meditasyonla birleştirildiğinde yürüyüş yapmanın anskiyete belirtilerini azalttığını doğruluyor.


4- Kan şekerini dengeler

2016 yılında yapılan bir başka araştırma, yürüyüş meditasyonu uygulamalarının özellikle tip-2 diyabet hastası kişilerde kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Deneye katılan iki grup, 12 hafta boyunca haftada 3 kez, 30 dakikalık yürüyüşler yaptı. Farkındalıklı yürüme çalışması yapan gruptaki kan şekeri seviyelerinde, normal yürüyüş yapan gruba göre daha gözle görülür iyileşmeler tespit edildi.


5- Depresyonu önler

Özellikle yaş ilerledikçe, hareket etmenin önemi artıyor. Yapılan araştırmalar, haftada 3 kez yürüyüş meditasyonu yapan kişilerde depresyon belirtilerinin de daha az görüldüğünü kanıtladı.


Meditasyon ne işe yarar?
Meditasyon ne işe yarar?



Referanslar:

Timothy J. Legg. "The Benefits of Meditation Walks". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/walking-meditation (01.04.2020)




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