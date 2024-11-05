Çin'de yapılan kazıda, 100 bin yıllık panda fosiline rastlandı. Araştırmacılar, bulunan panda fosillerinin, nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan pandaların evrimsel tarihi açısından önemli bir örnek olarak nitelendirdi.

Çin'de 100 bin yıllık panda fosili bulundu

Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan ve Asya'nın en uzun, dünyanın ise 3’üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası’nda panda fosillerine rastlandığı bildirildi. 2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkarılan Shuanghe Mağarası’nda son yapılan araştırmada, 100 bin yıllık olduğu tespit edilen 46 dev panda fosilinin bulunduğu belirtildi. (DHA)

Jeolojik harika olarak nitelendirilen Shuanghe Mağarası’ndan araştırmacılar 2003 yılından bu yana çok sayıda panda fosili çıkardı. Araştırmacılar için çıkarılan kalıntıların, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun hem genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceği düşünülüyor.