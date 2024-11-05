Çin'de 100 bin yıllık panda fosili bulundu

Çin'de bulunan ve dünyanın en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası’nda panda fosillerine rastlandığı bildirildi.

Çin'de 100 bin yıllık panda fosili bulundu
Yaşam
Giriş: 05 Kasım 2024 13:00
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Çin'de yapılan kazıda, 100 bin yıllık panda fosiline rastlandı. Araştırmacılar, bulunan panda fosillerinin, nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan pandaların evrimsel tarihi açısından önemli bir örnek olarak nitelendirdi.


Çin'de 100 bin yıllık panda fosili bulundu

Çin'in Guizhou eyaletinde yer alan ve Asya'nın en uzun, dünyanın ise 3’üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası’nda panda fosillerine rastlandığı bildirildi. 2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkarılan Shuanghe Mağarası’nda son yapılan araştırmada, 100 bin yıllık olduğu tespit edilen 46 dev panda fosilinin bulunduğu belirtildi. (DHA)




Jeolojik harika olarak nitelendirilen Shuanghe Mağarası’ndan araştırmacılar 2003 yılından bu yana çok sayıda panda fosili çıkardı. Araştırmacılar için çıkarılan kalıntıların, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun hem genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceği düşünülüyor.


Gizemli tarihi nesneler
Gizemli tarihi nesneler

Bu hayvanların nesli tükeniyor!

Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan su samurları Kütahya'nın Domaniç ilçesinde görüntülendi. Fotoğraf sanatçısı Tim Flach ise iki yıl çalışarak nesli tükenmekte olan hayvanları fotoğrafladı. İşte Flach'in çalışmalarından kareler...

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Sayga
Kutup ayısı
Filipin Kartalı
Sümbül ara
Afrika fili
Kar leoparı
İber vaşağı
Çita
Halka kuyruklu maki
Madagaskar kaplumbağası
White Bellied Pangolin
Küçük panda
Ateş böceği
Japon turnası
Su aygırı
Dev panda
Altın maymun
Alaca Tamarin
Beyaz gergedan
Pabuç gagalı
Deniz meleği
Avrupa bal arısı
Mısır akbabası
Kıvrık boynuzlu oriks
Asker ara
Scalloped hammerhead (Köpekbalığı türü)
Batı Afrika düzlük gorili
Uzun burunlu maymun
Hint gavyali
Deniz iguanası
Neurergus kaiseri
Arabistan oriksi
Kırmızı gözlü ağaç kurbağası
Mersin Morinası
Yunnan Çimdik Burunlu Maymunu
Hylomantis lemur
Smooth Fronted Caiman
Kırmızı gözlü ağaç kurbağa yumurtası
Hooded vulture
Mağara semenderi
Siyam timsahı
Partula salyangozu





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