Çilekli peynir kremalı tart

Tarif defterimden;

Altında fındıklı tart hamuru, arasında limon aromalı krem peynir & çilek marmelatlı dolgusu ve üzerindeki taze çileklerle lezzet şöleni… Tart hamuru bir gün önceden pişirilebilir. Ayrıca dilerseniz küçük tart kalıplarında tek porsiyonluk da hazırlayabilirsiniz. Limon aromalı krem peynirli dolgusu da önceden hazırlanıp buzdolabında saklanabilir.

Servis: 20 cm çapında yuvarlak tart kalıbında

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

Tart için;

150 gr un

50 gr fındık kırıntısı

100 gr soğuk tereyağı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

Kreması için;

2 kutu krem beyaz peynir, 360 gr

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 limon kabuğu, rendelenmiş

4 yemek kaşığı çilek marmelatı

300 gr çilek, yıkanıp kağıt mutfak havlusu üzerinde kurulanmış

Yapılışı:

Tart hamuru için; Un, fındık kırıntısı, tereyağı, pudra şekeri ve vanilya özütünü kum taneleri gibi oluncaya kadar blenderden geçirin. Hamuru elinizle toparlayıp yuvarlak disk haline getirerek streç filme sarın, buzdolabında yarım saat bekletin. Kalıbın dibine ve yanlarına tereyağı sürün. Hamuru iki fırın kağıdı arasında kalıptan daha büyük olacak gibi merdane ile açın (yaklaşık 25 cm çapında). Üstteki kağıdı kaldırın, hamuru alttaki kağıtla birlikte ters çevirerek kalıba aktarın tabanına ve yanlarına hafifçe bastırarak düzeltin, üzerinden merdane geçirerek kenarlarını düzeltin (kenarlardan kalan hamurdan minik kurabiyeler hazırlayabilirsiniz). Kalıptaki hamura çatal ile delikler açın. 170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirin (hamur ince olduğundan çabuk pişiyor). Tamamen soğuyana kadar kenarda bekletin.

Kreması için; Krem peynir, pudra şekeri ve rendelenmiş limon kabuğunu derin bir çırpma kabına alarak mikserle 3-4 dakika çırpın, sıkma torbasına aktarın. Çilekleri dilediğiniz gibi doğrayın. Tartı krema ile doldurun (fotoğraftaki gibi), aralara çilek marmelatı akıtın. Üzerine çilekleri yerleştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…