Servis: 6 - 8 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Çilekli Bisküvili Pasta için malzemeler
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- Yarım bardak buğday nişastası
- Yarım bardak un
- 3/4 bardak toz şeker
- 2 L yumurta
- 4 bardak süt
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım kg çilek, yıkanmış
- 200 gr speculoos bisküvi
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi
Çilekli Bisküvili Pasta yapılışı
- Kreması için nişasta, un ve şekeri orta boy bir tencereye aktarıp karıştırın, yumurtaları ekleyip el çırpıcısı ile iyice çırpın. Sütü yavaş yavaş ilave ederken topaklanma olmaması için bir yandan çırpmaya devam edin. Ocağı orta ateşe ayarlayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kapatıp vanilya özütü ve tereyağını ekleyip mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın.
- Pişen kremadan 1 bardak kadarını üzeri için ayırın, bisküvileri elinizle parçalayıp tenceredeki kremaya ilave edin, çileklerin yarısını da minik küpler halinde doğrayıp kremaya ekleyerek karıştırın. Karışımı 24 - 26 cm lik dilediğiniz bir cam kaba aktarın, kenara ayırdığınız kremayı çilekli karışımın üzerine aktarıp spatula yardımıyla üzerine yayın.
- Hindistan cevizini pastanın üzerine serpiştirin. Pastayı buzdolabında 2 saat kadar bekletin. Servis esnasında çileklerin diğer yarısını doğrayarak pastanın üzerine serpiştirin.
Kısa bir not;
Speculoos yerine tahıllı bisküvi kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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