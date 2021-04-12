Şekerli süt ile ıslatılarak yapılan güllacı bu defa bal ve limon kabuğu ile tatlandırdım. Bal ve limon kabuğu aromasının çok yakıştığı güllacı tam da mevsiminde olduğumuz mis kokulu çileklerle deneyin derim. Çileğin içeriğindeki doğal meyve şekerinden dolayı ortalama tatlılıkta sevenler için aşağıda verdiğim bal miktarı gayet yeterli oluyor.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Çilekli Antep fıstıklı güllaç için malzemeler:

100 gr güllaç

1/2 kg süt

1 limon kabuğu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

300 gr çilek

Çilekli Antep fıstıklı güllaç yapılışı:

*Sütü küçük bir tencereye alın, limon kabuğunu sebze soyucusu ile soyarak süte ekleyin, kaynama noktasına gelene kadar ısıtıp ocağı kapatın. Süt ılınınca balı ilave edip eriyene kadar karıştırın, içindeki limon kabuklarını çıkartıp geniş ve yayvan bir kaba aktarın.

*Güllaç yapraklarını sütün içinde yumuşayana kadar iyice ıslatıp kaselerin yarısına gelecek gibi pay edin. Kenarlarına ikiye bölünmüş çilekleri yerleştirin, ortalarına Antep fıstığı ezmesi serpin. Güllaçların diğer yarısını sütle yumuşayana kadar iyice ıslatarak kaselere pay edin. Üzerlerine birer çilek yerleştirin ve Antep fıstığı ezmesi serpiştirin.

*Kaselerin üzerlerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...