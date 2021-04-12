Çilekli Antep fıstıklı güllaç

Müjgan Yurtseven, Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllacı mevsimine göre çeşitli meyvelerle tatlandırdı. İşte çilekli Antep fıstıklı güllaç tarifi...

Çilekli Antep fıstıklı güllaç
Yaşam
12 Nisan 2021 Pazartesi

Şekerli süt ile ıslatılarak yapılan güllacı bu defa bal ve limon kabuğu ile tatlandırdım. Bal ve limon kabuğu aromasının çok yakıştığı güllacı tam da mevsiminde olduğumuz mis kokulu çileklerle deneyin derim. Çileğin içeriğindeki doğal meyve şekerinden dolayı ortalama tatlılıkta sevenler için aşağıda verdiğim bal miktarı gayet yeterli oluyor.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Çilekli Antep fıstıklı güllaç için malzemeler:

  • 100 gr güllaç

  • 1/2 kg süt

  • 1 limon kabuğu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi

  • 300 gr çilek




Çilekli Antep fıstıklı güllaç yapılışı:

*Sütü küçük bir tencereye alın, limon kabuğunu sebze soyucusu ile soyarak süte ekleyin, kaynama noktasına gelene kadar ısıtıp ocağı kapatın. Süt ılınınca balı ilave edip eriyene kadar karıştırın, içindeki limon kabuklarını çıkartıp geniş ve yayvan bir kaba aktarın.


*Güllaç yapraklarını sütün içinde yumuşayana kadar iyice ıslatıp kaselerin yarısına gelecek gibi pay edin. Kenarlarına ikiye bölünmüş çilekleri yerleştirin, ortalarına Antep fıstığı ezmesi serpin. Güllaçların diğer yarısını sütle yumuşayana kadar iyice ıslatarak kaselere pay edin. Üzerlerine birer çilek yerleştirin ve Antep fıstığı ezmesi serpiştirin.


*Kaselerin üzerlerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.