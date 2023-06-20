Çilek bacak görünümü nasıl geçer?

Tıraş sonrasında oluşabilen pürüzler ve batıklar, yaz aylarında çok can sıkıcı olabiliyor. Basit adımlarla bacaklarınızın daha pürüzsüz görünmesi mümkün.

Çilek bacak görünümü nasıl geçer?
Güzellik
Giriş: 20 Haziran 2023 11:06
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Bacaklarınızı tıraş edip yumuşacık hissettiğinizde, ne yaparsanız yapın cildiniz hala pürüzlü ve kızarık kabarcıklı görünüyor mu? Kimileri şanslıdır, bacakları doğal olarak eşit tonlu ve kıl kökleri yumuşaktır, yaz kış demeden bu bacaklar daha eşit tonlu gözükür. Kimileri ise, ister ağda ister tıraş bıçağı kullansın, kıllar uzamaya başladığında “çilek bacaklar” sorunu yaşar.



Çilek bacak nedir?

Çilek bacaklar, epilasyon sonrasında sıklıkla karşılaşılabilen bir durumdur. Özellikle bacaklarınızı tıraş ettiğinizde, tüylerin çıkış noktaları daha belirgin hale gelir ve gözeneklerde kıl köklerinin bulunduğu küçük noktalar ortaya çıkar. Bu noktalar, çilek tohumlarına benzeyen kırmızı veya siyah noktalara benzerlik gösterebildiği için, bu görünüme "çilek bacaklar" adı verilir.


Çilek bacaklar genellikle tüylerin cilt altında hapsolması veya cilt tahrişinden kaynaklanır. Ayrıca kuru cilt, tıraş sonrası bakım eksikliği veya kötü tıraş teknikleri de çilek bacakların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.


Neyse ki, epilasyondan zarar gören bacaklarda çilek görünümünü azaltmak için bazı basit önlemler alabilirsiniz. Çilek bacaklar oldukça yaygın bir sorundur ve genellikle zararsızdır. Ancak eğer bacaklarınızdaki görünümle ilgili endişeleriniz varsa veya durumunuz ciddi bir şekilde rahatsızlık veriyorsa, bir dermatologdan yardım almanız önerilir.


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Çilek bacak nasıl geçer?

Çilek bacak görünümünü hızlıca azaltmak için bu önerileri düzenli olarak yapmaya başlayın:


Tıraş öncesi kuru fırçalama yapın

İlk adım, kuru fırçalama. Cilt sağlığı için olduğu kadar lenf ve dolaşım sağlığı için de faydalı olan kuru fırçalama, tüm vücudu doğal at kılı fırça ile fırçalamaktan ibaret. Bunu elbette vücudunuz kuruyken, ideal olarak duştan önce yapmanız gerekiyor.

Bu, sanki bir spaya gitmiş gibi hafifçe cildinizi bir fırça yardımıyla fırçalamayı içeriyor.

Ayaklarınızdan kalbinize doğru fırçalayarak bütün vücudunuzu nazikçe fırçalayın.

Dermatologların da önerdiği üzere, bu işlemi tıraşa başlamadan önce yaparsanız, daha iyi ve daha pürüzsüz bir tıraş için cildinizi hazırlamış olursunuz.

Aslında bu adımı sadece tıraş öncesi yapmak için saklayabilirsiniz, ama bunu düzenli olarak yaparak daha sıkı bir cilt ve daha iyi bir cilt dokusu elde edebilirsiniz.


Cildinizi hafif yağlarla besleyin

Tıraştan sonra cildinize hemen bir vücut losyonu uygulayın ve ardından hafif bir vücut yağı sürerek nemin daha iyi emilmesini sağlayın. İyi bir nemlendirme rutini, çilek bacakların bir nedeni olan kuruluğu azaltmaya yardımcı olur. Nemlendiriciler hakkında doğru bilinen yanlışlara da göz atmayı unutmayın.


Tıraştan hemen sonra aşırı parfümlü ürünler veya peeling içeren ürünler kullanmaktan kaçının, çünkü yeni tıraşlanmış cildiniz daha hassas olabilir. Bunun yerine gibi basit ve kaliteli bir formül arayın.


Daha pürüzsüz ve eşit tonlu bacaklara sahip olmak istiyorsanız, her gün kuru fırçalama yapmayı ve favori losyonunuzun üzerine biraz vücut yağı sürmeyi deneyin. Bu şekilde, tıraşınız daha rahat olacak ve cildiniz nemini koruyarak çilek bacaklar görünümünü en aza indirecektir.


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