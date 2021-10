Cildiniz için kuru fırçalamayı deneyin!

Cildinizi ölü deriden arındırmanın ve gençleştirmenin en iyi yollarından biri de kuru fırçalamadır. Doğru bir şekilde uygulandığında birçok faydası olan bu yöntemin takip edilmesi gereken bazı püf noktaları var.

Kuru fırçalama nedir?

Kuru fırçalama; cildi ölü deri tabakasından arındıran, dolaşımı hızlandıran, toksinlerden arınmayı kolaylaştıran ve selülit görünümünü iyileştiren, kuru, sert kıllı bir fırçayla yapılan bir tür vücut masajıdır.

Kuru fırçalamanın faydaları nelerdir?

Kuru fırçalama cildiniz üzerinde fiziksel peeling etkisi yaratarak size birçok fayda sunar.

Cildinizi ölü deri tabakasından arındırarak yeniler.

Gözeneklerinizi açar.

Kan ve lenf dolaşımınızı arttırarak, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

Masaj hareketleri sinir sisteminizi uyararak rahatlamanıza yardımcı olur.

Kuru fırçalama için hangi fırça seçilmeli?

Kuru fırçalamanın avantajlarından yararlanmak için, tercihen uzun saplı, doğal, sert kıllı bir fırça kullanmalısınız. Kıl sertliğini, cildinizin hassasiyetine göre belirlemek faydalı olacaktır. Uzun sap, sırtınız gibi ulaşılması zor alanlar için yararlıdır. Kuru fırçalamanın tam olarak etkili olabilmesi için kılların genellikle oldukça sık olması gerekir ki bu bazı hassas ciltler için uygun olmayabilir. Bu durumda kese benzeri bezlerle bu etkiye ulaşabilirsiniz.

Kuru fırçalama nasıl yapılır?

Ayaklarınızdan başlayarak yukarı doğru ilerleyin.

Geniş ve dairesel hareketler yapmaya çalışın.

Cildin hassas bölgelerinde daha az bastırın.

Fırçalama bittikten ılık, mümkünse daha soğuk bir suyla duş alın.

Duştan sonra kurulanın ve doğal bitkisel bir yağ sürün. Bu zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı olabilir.

Kuru fırçalama yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir yara, sivilce veya tahriş durumunda o bölgeye fırçalama yapmayın.

Fırçalama yaptıktan sonra cildiniz kalıcı olarak kızarmamalı veya kaşınmamalıdır. Böyle bir durum yaşıyorsanız bu yaptığınız uygulamanın cildinize fazla sert geldiğini gösterir. Daha yumuşak bir fırça tercih edebilir ve daha az bastırabilirsiniz.

Fırçalama yaptıktan sonra sıcak suyla duş almayın. Bu, cildinizin tahriş olmasına neden olabilir.

Yüzünüz gibi hassas bir bölge, daha hassas bir yöntem gerektirir. Yüzünüzü fırçalamayın, dilerseniz yüz bölgesi için özel olarak üretilen benzer ürünlerden yararlanabilirsiniz.

Bu uygulamayı günde bir defadan fazla yapmak cildinizi yorabilir.

Referanslar: Ronni Gordon. "The Benefits and Risks of Dry Brushing’’ Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/dry-brushing (29.09.2017).