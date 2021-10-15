Cildiniz için kuru fırçalamayı deneyin!

Sadece bir fırça gerektiren bu basit yöntemi kullanarak, selülitlerinizi azaltmak, lenf dolaşımınızı arttırmak ve ödemlerinizden kurtulmak mümkün.

Cildiniz için kuru fırçalamayı deneyin!
Güzellik
15 Ekim 2021 Cuma

Cildinizi ölü deriden arındırmanın ve gençleştirmenin en iyi yollarından biri de kuru fırçalamadır. Doğru bir şekilde uygulandığında birçok faydası olan bu yöntemin takip edilmesi gereken bazı püf noktaları var.


Kuru fırçalama nedir?

Kuru fırçalama; cildi ölü deri tabakasından arındıran, dolaşımı hızlandıran, toksinlerden arınmayı kolaylaştıran ve selülit görünümünü iyileştiren, kuru, sert kıllı bir fırçayla yapılan bir tür vücut masajıdır.


Selülitlerinizi fırça ile azaltın!
Selülitlerinizi fırça ile azaltın! Her sabah kendinize 5 dakika ayı...
Peeling hakkında bilmeniz gereken her şey Fiziksel ve kimyasal peelingin f...

Kuru fırçalamanın faydaları nelerdir?

  • Kuru fırçalama cildiniz üzerinde fiziksel peeling etkisi yaratarak size birçok fayda sunar.

  • Cildinizi ölü deri tabakasından arındırarak yeniler.

  • Gözeneklerinizi açar.

  • Kan ve lenf dolaşımınızı arttırarak, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

  • Masaj hareketleri sinir sisteminizi uyararak rahatlamanıza yardımcı olur.

Kuru fırçalama için hangi fırça seçilmeli?

Kuru fırçalamanın avantajlarından yararlanmak için, tercihen uzun saplı, doğal, sert kıllı bir fırça kullanmalısınız. Kıl sertliğini, cildinizin hassasiyetine göre belirlemek faydalı olacaktır. Uzun sap, sırtınız gibi ulaşılması zor alanlar için yararlıdır. Kuru fırçalamanın tam olarak etkili olabilmesi için kılların genellikle oldukça sık olması gerekir ki bu bazı hassas ciltler için uygun olmayabilir. Bu durumda kese benzeri bezlerle bu etkiye ulaşabilirsiniz.


Kuru fırçalama nasıl yapılır?

  • Ayaklarınızdan başlayarak yukarı doğru ilerleyin.

  • Geniş ve dairesel hareketler yapmaya çalışın.

  • Cildin hassas bölgelerinde daha az bastırın.

  • Fırçalama bittikten ılık, mümkünse daha soğuk bir suyla duş alın.

  • Duştan sonra kurulanın ve doğal bitkisel bir yağ sürün. Bu zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı olabilir.

Zeytinyağıyla güzellik formülleri
Zeytinyağıyla güzellik formülleri

Kuru fırçalama yaparken dikkat edilmesi gerekenler

  • Herhangi bir yara, sivilce veya tahriş durumunda o bölgeye fırçalama yapmayın.

  • Fırçalama yaptıktan sonra cildiniz kalıcı olarak kızarmamalı veya kaşınmamalıdır. Böyle bir durum yaşıyorsanız bu yaptığınız uygulamanın cildinize fazla sert geldiğini gösterir. Daha yumuşak bir fırça tercih edebilir ve daha az bastırabilirsiniz.

  • Fırçalama yaptıktan sonra sıcak suyla duş almayın. Bu, cildinizin tahriş olmasına neden olabilir.

  • Yüzünüz gibi hassas bir bölge, daha hassas bir yöntem gerektirir. Yüzünüzü fırçalamayın, dilerseniz yüz bölgesi için özel olarak üretilen benzer ürünlerden yararlanabilirsiniz.

  • Bu uygulamayı günde bir defadan fazla yapmak cildinizi yorabilir.


Referanslar: Ronni Gordon. "The Benefits and Risks of Dry Brushing’’ Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/dry-brushing (29.09.2017).



Hindistan cevizi yağı her derde deva
Hindistan cevizi yağı her derde deva Hindistan cevizi yağı cilde iyi ...
Soğuk duşun faydaları‏ Yaz aylarının en etkili serinlem...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.