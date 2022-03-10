Çiğ köfte kilo aldırır mı?

Çoğumuzun severek tükettiği besinlerden olan çiğ köftenin kiloya olan etkisi akıllarda soru işareti yaratabilir. Çiğ köftenin kilo alımına sebep olmasını etkileyen birkaç faktör bulunmaktadır.

Çiğ köfte kilo yapar mı?

Çiğ köftenin bir porsiyonu ortalama 400 kaloridir, etsiz çiğ köftenin kalorisi etli çiğ köfteye kıyasla yüzde 20-25 oranında daha düşüktür. Bununla birlikte, çiğ köftenin yanında tükettiğiniz lavaş, nar ekşisi, acı sos gibi diğer malzemeler de aldığınız kalorinin artmasına neden olur. Çiğ köfte tüketiminde aşırıya kaçmamak ve eğer çiğ köfteyi evde kendiniz yapıyorsanız içindeki malzemeleri de doğru oranda ayarlayabilmek kilo alımına olumsuz bir etkide bulunmayacaktır.

Çiğ köfte yerken nelere dikkat edilmeli?

Daha önce de belirtildiği gibi etsiz çiğ köfte tüketmenin aşırıya kaçılmadığı sürece kilo alımına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Çiğ köftenin içinde bulunan bulgur, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve metabolizmanın çalışmasına da yardımcı olur. Çiğ köftenin lavaşla birlikte tüketilmesi daha fazla kalori alımına sebep olurken, bunun yerine marul ya da maydanoz gibi yeşilliklerle tüketmek daha hafif bir tercih olabilir.

Çiğ köfte tüketiminde 4-6 adeti geçmemeye özen gösterilmelidir. Çiğ köfte tüketiminin kilo vermeye yardımcı olduğu gibi bir yanılgıya düşülebilir. Çiğ köfte, metabolizmanın hızlanmasını ve özellikle acılı çiğ köfte bağırsak hareketlerinin artmasını sağlasa da tek başına çiğ köfte tüketiminin kilo verilmesine yardımcı olacağı düşüncesi yanlıştır.