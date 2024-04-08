Çiğ enginar salatası

Servis: 3 - 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler
1 limon suyu
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
3 adet çanak enginar
1 dal taze sarımsak
7 - 8 dal dereotu
1 küçük kapya biber
1 yemek kaşığı kapari
Yapılışı
- Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber ve tuzu orta boy kaseye alarak karıştırın.
- Enginarları mandolin veya bıçak yardımıyla incecik doğrayarak kararmamaları için bekletmeden limonlu sosa aktarıp karıştırın.
- Taze sarımsak ve dereotunu incecik doğrayın, kapya biberi de minik küpler halinde doğrayıp kapari ile birlikte enginarlı karışıma ekleyin. Salatayı servis tabağına aktarıp kalan zeytinyağını üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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