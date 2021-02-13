Çiçek falı nasıl bakılır?

Çiçek falı nedir?

Çiçek falı genelde bir papatyanın yapraklarını "seviyor, sevmiyor" diye kopararak olduğu düşünülse de aslında gerçek çiçek falı bundan daha farklıdır. Çiçek falında doğum tarihinize karşılık gelen bir çiçek oluyor. Bu fal sizin hakkınızda kişiliğinize, yaşamınıza dair bir şeyler söyler. Çiçek falında uzman olan kişi, doğum tarihine göre çıkan çiçeğin yapısını inceler ve yorumlarını buna göre yapar.

Çiçek falı tarihleri

01-10 Ocak: Sarı Genyitan

11-20 Ocak: Deve Dikeni

21-31 Ocak: Ölmez Çiçek

01-10 Şubat: Ökse Otu

11-19 Şubat: Güzel Avrat Otu

20-29 Şubat: Mimoza

01-10 Mart: Haşhaş

11-20 Mart: Zambak

21-31 Mart: Yüksük Otu

01-10 Nisan: Manolya

11-20 Nisan: Ortanca

21-30 Nisan: Dahlia

01-10 Mayıs: İnci Çiçeği

11-21 Mayıs: Semiz Otu

22-31 Mayıs: Papatya

01-11 Haziran: Çan Çiçeği

12-21 Haziran: Krizantem

22-30 Haziran: Lale

01-12 Temmuz: Nilüfer

12-23 Temmuz: Menekşe

24-31 Temmuz: Yaban Gülü

01-12 Ağustos: Ay Çiçeği

13-23 Ağustos: Gül

24-31 Ağustos: Hezarfen

01-11 Eylül: Karanfil

12-22 Eylül: Saray Patı

23-30 Eylül: Funda

01-13 Ekim: Kamelya

14-23 Ekim: Leylak

24-31 Ekim: Fresia

01-12 Kasım: Orkide

13-22 Kasım: Peony

23-30 Kasım: Glayöl

01-12 Aralık: Keklik Otu

13-22 Aralık: Lotus

23-31 Aralık: Akça