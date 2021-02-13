Çiçek falı nasıl bakılır?

Çiçek falı nedir?
Çiçek falı genelde bir papatyanın yapraklarını "seviyor, sevmiyor" diye kopararak olduğu düşünülse de aslında gerçek çiçek falı bundan daha farklıdır. Çiçek falında doğum tarihinize karşılık gelen bir çiçek oluyor. Bu fal sizin hakkınızda kişiliğinize, yaşamınıza dair bir şeyler söyler. Çiçek falında uzman olan kişi, doğum tarihine göre çıkan çiçeğin yapısını inceler ve yorumlarını buna göre yapar.
Çiçek falı tarihleri
01-10 Ocak: Sarı Genyitan
11-20 Ocak: Deve Dikeni
21-31 Ocak: Ölmez Çiçek
01-10 Şubat: Ökse Otu
11-19 Şubat: Güzel Avrat Otu
20-29 Şubat: Mimoza
01-10 Mart: Haşhaş
11-20 Mart: Zambak
21-31 Mart: Yüksük Otu
01-10 Nisan: Manolya
11-20 Nisan: Ortanca
21-30 Nisan: Dahlia
01-10 Mayıs: İnci Çiçeği
11-21 Mayıs: Semiz Otu
22-31 Mayıs: Papatya
01-11 Haziran: Çan Çiçeği
12-21 Haziran: Krizantem
22-30 Haziran: Lale
01-12 Temmuz: Nilüfer
12-23 Temmuz: Menekşe
24-31 Temmuz: Yaban Gülü
01-12 Ağustos: Ay Çiçeği
13-23 Ağustos: Gül
24-31 Ağustos: Hezarfen
01-11 Eylül: Karanfil
12-22 Eylül: Saray Patı
23-30 Eylül: Funda
01-13 Ekim: Kamelya
14-23 Ekim: Leylak
24-31 Ekim: Fresia
01-12 Kasım: Orkide
13-22 Kasım: Peony
23-30 Kasım: Glayöl
01-12 Aralık: Keklik Otu
13-22 Aralık: Lotus
23-31 Aralık: Akça
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