Çekici olmak ilişkiler için dezavantaj!

Araştırmalara göre çekici olan insanların uzun ilişki sürdürmeleri daha zor.

Çekici insanların hayatlarında daha fazla avantaja sahip olduğunu düşünebiliriz. İşlerinde daha başarılı olduklarını, diğer insanlarla kolaylıkla anlaştıklarını, daha fazla ilgi gördüklerini ve hatta daha fazla para kazandıklarını... Fakat yapılan araştırmalara göre çekici olmak partner bulmayı kolaylaştırsa da mutlu ve uzun süreli bir ilişki için sadece çekici olmak yeterli değil.

Fazla alternatife sahip olmak

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre çekici insanların fazla alternatife sahip olduğu düşüncesinde oldukları ortaya çıkmış. Bu da mükemmelmiş gibi gözüken ilişkilerin ayrılıkla sonuçlanmasını gayet iyi şekilde açıklıyor. Araştırmacılara göre çekici olmak konu ilişkiler olduğu zaman çok fazla alternatife sahip olmak anlamına gelmekte. Bu da kendilerini dışarıdan gelen 'tehditlere' karşı daha zor korumaya aldıklarını gösteriyor. Özetle söylemek gerekirse çekici insanlar ilişkinin zorluklarına göğüs germeye çalışmak yerine yeni maceralara atılmayı daha kolay buluyor.

Çekici olmakla kötü giden evlilikler bağlantılı

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki boşanmalarla partnerlerin çekicilikleri arasında bağlantılar var. Bunu sonuca ise şu şekilde varılmış: Araştırmada 2 kadından lise yıllıklarında bulunan 230'dan fazla erkek fotoğrafına bakmaları ve bunları puanlamaları istenmiş. Ardından araştırmacılar, bu erkeklerin fotoğraflar çekildikten sonra geçen 30 yıl içinde evlilik ve boşanma durumlarını öğrenmişler. Sonuçlara göre en çok ilgi gören erkeklerin boşanma oranları daha fazlaymış. Araştırmacılar aynı deneyi IMDb ve Forbes'ta yer alan en popüler ünlüler üzerinde de yapmış ve benzer sonuçlara ulaşmışlar.

Çekici insanlar ilişkileri olsa bile alternatiflerle ilgilenmeye devam ediyor

İlişkisi olan insanların etrafındaki diğer insanlarla daha az ilgilendiği düşünülebilir. Fakat yukarıda bahsedilen araştırmanın final aşamasında yapılan deneylere göre çekici insanlar daha az çekici olanlara kıyasla etraflarındaki alternatiflere daha çok bakıyor. Bu olasılık eğer kişi ilişkisinden memnun değilse daha da artıyor. Fakat yine de bir ilişkiyi bitirmek için fazla çekici olmanın dışında daha önemli başka sebeplerin de olabileceğini hatırlamak önemli!