Kavga eden çiftler birbirini daha çok seviyor!

Kavga etmek aşkınızın göstergesi

Partnerinizle tartışmak düşündüğünüzün aksine bir şeylerin yolunda gittiğini gösterir. Dozunu kaçırmamak şartıyla tabi...

İlişkilerde tartışma yaşanması çoğu insan için rahatsız edici bir düşünce olsa da aslında ilişkinizin sağlıklı olduğunu gösterir. Bu yüzden tartışmalardan kaçmak istediğiniz zaman haberimize bir göz atmanız sizin için daha yararlı olacaktır.

Tartışmak, olgun bir ilişkinin göstergesi

Tartışmalardan kaçınmak, düzgün ve uzun süreli bir ilişki inşaa etmenin en büyük düşmanı. Bunun aksine, tartışırken kafanızdakileri açık bir şekilde söyleyebilmek sevginizin daha ileri bir boyuta taşındığının gösteriyor. Tartışırken bağırmak yerine uzlaşmaya çalışmak olgunluğun en önemli göstergesi.

Tartışmak, önemsediğinizi gösterir

Partnerinizin sizi rahatsız eden özelliklerini görmezden gelmek tabii ki daha kolay gelecektir fakat bunun yerine daha iyi bir sonuç almak adına tartışmak ilişkinizi daha iyi bir konuma taşır. Tartıştıktan sonra sorunlarınızın üstesinden gelebiliyorsanız bu, büyük resmi daha kolay gördüğünüzü işaret eder.

Tartışmak, iletişiminizi kolaylaştırır

İlişkinizde güven ortamını sağlayabilmek için sessiz kalmamalısınız. Bunun aksine partnerinize açık yüreklilikle yaklaşıp sorumluluk almaktan kaçmamalı, onun anlattıklarını dikkatle dinlemelisiniz. Tartışmak, iletişim kurmanın en samimi ve dürüst yolu olarak görülebilir. Bu yüzden de samimi, güvene dayalı ve sağlam iletişime sahip bir ilişki kurmaya da yardımcıdır.

Tartışmak, sağlıklı bir ilişkiniz olduğunun göstergesi

Psikologlara göre sağlıklı bir ilişkinin 7 göstergesinden biri de tartışmak. Hatta bir çift asla kavga etmiyorsa bu, onların ilişkisinde kesinlikle bir sorun olduğunu gösteriyor. Tartışmak, çiftlerin nelere değer verdiklerini gözden geçirmelerini sağlıyor ve hissettiklerini dile getirmesine yardımcı oluyor. Fakat tartışırken ses yükseltmemeye dikkat etmek gerekiyor.

Tartışmak, aranızdaki bağı güçlendirir

Partnerinizle tartışırken kazanmanız ya da kaybetmeniz hiç önemli değildir. Buradaki en değerli şey ise birbiriniz ve daha da önemlisi kendiniz hakkında öğrendiğiniz yeni şeylerdir. Ufak anlaşmazlıklar iki tarafın da gerçek benliğini ortaya çıkarır ve karşı taraf bununla nasıl başa çıkabileceğini öğrenir. Ve eğer tüm zorlukların üstesinden beraber gelebilirseniz nasıl uzlaşabildiğinizi öğrenmiş ve aranızdaki bağı güçlendirmiş olursunuz.

Tartışmak, alındığınız şeyleri düzeltmenizi sağlar

Eğer partneriniz sizin ona karşı esnek olduğunuz kadar esnek değilse bu sizi üzebilir; bu doğaldır. Siz ne kadar sınırlarınızı genişletirseniz genişletin o sınırlarına bağlı kalıyorsa bu zamanla sizi sağlıksız bir ilişkiye doğru sürükler. Bu sorunun üstesinden gelmenin en doğru yolu kalbinizi kıran şeyleri partnerinize söylemektir.

Tartışmak, uzun bir birlikteliğiniz olacağını gösterir

Araştırmalara göre, çiftlerin yaptığı en büyük hata onları rahatsız eden şeyler olmasına rağmen sessiz kalmaları. Bu iletişim eksikliği ise ayrılıklar için en yaygın sebep. Sorunlarınız hakkında tartışmak, daha da büyümeden önce onları çözmenizi sağlar. Bu yüzden de tartışan çiftler uzun süre bir arada kalır.

Tartışmak tutkunuzu ortaya çıkarır

Bazı çiftler yoğun tartışmalardan hoşlandıklarını söylerler çünkü bu durum hormonlarını yükseltir. Bu, bilinçaltlarında tartışmayı bir tutku göstergesi olarak adlandırmalarından kaynaklanır. Hatta tartışmaları da daha tutkulu bir barışmayla sonlanır.

Tartışmak, sıkılmanızı engeller

Yıllar boyu süren bir ilişkiniz bile olsa hâlâ anlaşamadığınız konular olacaktır. Bu aslında kötü bir şey değildir çünkü yapıcı tartışmalar ilişkinizi kıvılcımlarını canlı tutar ve onu daha da heyecan verici bir hale sokar. İkinizin de her konuda aynı fikirde olduğunu düşünebiliyor musunuz? Her şey ne kadar da sıkıcı olurdu!