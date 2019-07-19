Bazı insanlar neden aşık olamaz?

Günümüzde insanların doğru bir partner bulmakta zorlandığı bir gerçek. Bunların arkasındaki olası sebepleri sizlerle paylaşıyoruz.

İlişki olgusunu mükemmelleştirirler

Kimileri romantik kitaplardan, kimileriyse filmlerden etkilenir ve gerçek hayatta da benzer aşk hikayelerinin gelip onları bulmasını beklerler. Fakat gerçeklerle yüzleşince hayal kırıklığına uğrarlar. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki karşınızdaki kişi gerçek bir insan; bir kitap veya film kahramanı değil! Bu yüzden etrafınızdaki ilişkileri gözlemlerken gerçekçi bir bakış açısıyla bakmayı deneyin.

Kendilerine saygıları yoktur

Kendine ve başkalarına saygı duymak her ilişkinin temelindedir. Bu romantik ilişkiler için de geçerlidir. Kimse kendine saygı duymayan birinden etkilenmez. Bu yüzden öncelikle kendi başarılarınızın, bilgi birikiminizin ve potansiyelinizin farkında varmalı ve kendinize saygı duymalısınız.

Başkalarının özeline saygıları yoktur

Bir ilişki içindeyken iki tarafın da kendine ait sınırları olması gerektiğini bilmelisiniz. Kendi özgür alanınız, partnerinizinki sınırlamaya başladığında işin içinde bir sorun olduğu kesindir.

İnsanları değiştirmeye çalışırlar

Unutmayın ki kimse sizinle tamamen aynı düşünce yapısına sahip olamaz. Eğer partnerinizin bir davranışından veya düşüncesinden rahatsızsanız öncelikle ona bunu açık yüreklilikle söylemelisiniz. Eğer bu konu hakkında değişemeyeceğini söylüyorsa ısrar edemezsiniz. Birini değiştirmeye çalışmak veya kendiliğinden değişeceğine inanmak doğru değildir.

KÖTÜ İLİŞKİNİN İŞARETLERİ NELERDİR?

Affedici değillerdir

Herkesin hataları olabilir fakat bazı hatalar ilişkideki güveni derinden sarsar. Yapılan hatayı illa ki kabul etmek zorunda değilsiniz ama ilişkiniz gerçekten düzgün bir ilişkiyse partnerinize bir şans daha verebilirsiniz. Affedici olmak güzeldir.

Benmerkezcilerdir

Dünyanın merkezinde kendilerinin olduğunu inan insanlar bir ilişki içindeyke partnerlerinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve hissettiklerini düşünmezler. Bu yüzden de ilişkilerinde problemler yaşarlar, ya da düzgün bir ilişki kuramazlar.

Bir ilişki içinde olmaya hazır değillerdir

Bazen yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendinizi dinlemeniz gerekir. Eski ilişkinizde neler yanlış gidiyordu, hayattan beklentileriniz neler, nasıl bir yöne doğru gitmek istiyorsunuz... Belki de aşık olamama sebebiniz hazır olmamanızdır, kim bilir?