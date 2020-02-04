Ayna temizliğinin püf noktaları

Aynadaki lekeler can sıkıcı hale geldiyse dert etmeyin. Evdeki birçok parlak yüzeyde olduğu gibi aynalar için de temizliğin püf noktaları var. Leke bırakmadan ayna temizliği nasıl yapılır, işte bilmeniz gerekenler…

Ayna nasıl temizlenir?

Salon ve antre gibi alanlarda dekoratif amaçlı olarak yer alan, ayrıca banyo ve yatak odalarının olmazsa olmaz eşyalarından olan aynalar çok çeşitli şekillerde kirlenebiliyor. Özellikle güneş ışığı alan yerlerde ayna üzerindeki tozlanma göze batarken banyo aynaları su lekesi, sabun ve diş macunu lekeleri ile dolabiliyor.

Aynadaki lekeleri çıkarmak için elinizde bulunması gereken malzeme, öncelikle kuru ve yumuşak temizleme yapan bir bezdir. En ideali mikrofiber temizleyici bezler olsa da eğer evinizde bu tarz bir bez bulunmuyorsa, eski bir havlu da işinize yarar.

Banyo aynası temizliği nasıl yapılır?

Bir kabın içinde yarım litre su ve yarım kapak sıvı temizleyiciyi karıştırın. Kuru bir bez alarak işaret parmağınıza dolayın ve böylece bezin leke sökme özelliğini arttırın. Parmağınızı kabın içine batırın ve bezi ıslatın. Ardından her bir leke üzerinde küçük dairesel hareketler yaparak diş macunu ve benzeri banyo artıklarını ayna yüzeyinden nazikçe kaldırın. Ayna çok kirliyse, bu işlemi bulaşık süngerinin yumuşak kısmıyla da yapabilirsiniz ancak ayna yüzeyini korumak için yumuşak bez daha uygundur. Kuru bir bezle hafifçe kurulayın. Sıra geldi parlatma işlemine!

Aynayı parlatmak için mikrofiber bez veya kuru ve yumuşak bir mutfak bezi kullanabilirsiniz. Ayna temizleyici sıvı veya aşağıda verdiğimiz formülle hazırladığınız sirkeli su ile hafifçe nemli hale getirdiğiniz bir bezin yardımıyla aynanın tekrar üzerinden geçin. Sıvı lekesi kalmadığına dikkat edin ve bezi fazla ıslattığınızı fark ederseniz, kuru bir bezle aynayı iyice kurulayın. Cam temizleyici sıvı ile toz bırakmayan bir bez, ihtiyacınız olan temel malzemeler. Hiçbirini bulamıyorsanız, gazete kâğıtları da kullanabilirsiniz.

Ayna temizlemenin püf noktası

Alkol içeren sprey temizleyiciler ayna çerçevesine zarar verebileceği için spreyi doğrudan aynanın üzerine sıkmak yerine bezin üzerine sıkın. Ahşap, varaklı çerçevelerin tozunu ayrıca almayı ve bakımlarını yapmayı unutmayın.

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Duvar, dolap aynaları ve makyaj aynalarının temizliği nasıl yapılır?

En çok toz ve parmak izi dolayısıyla lekelenen salon aynaları ve makyaj aynaları için öncelikle kuru ve yumuşak bir toz beziyle, biriken tozu gidermeniz gerekir. Bunu yaparken fazla bastırmanız, lekelerin iyice yayılmasına sebep olabilir. Toz alma işlemini hafif ve geniş hareketlerle yapın. Ardından banyo aynaları için uygulanan temizleme işlemlerini sırasıyla yapın. Kuru bir beze cam ve ayna temizleyiciyi sıkın ve dairesel hareketlerle aynanızı temizleyin. Yeterli gelmezse yeni bir bez kullanın. Tüm temizleme bittikten sonra hafif ıslaklık kaldıysa, tüy bırakmayan bir bezle hafifçe kurulayın.

Lekeli aynalar için doğal ayna temizleyici

1 litre su

3 yemek kaşığı beyaz sirke

Bu karışımdan istediğiniz kadarını bir sprey kutusuna koyun. Fazla gelen miktar ile evinizdeki diğer parlak yüzeyleri, mutfak tezgâhını silebilirsiniz.

En güzel dekoratif aynalar