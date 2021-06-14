Temel malzemeleri domates, fesleğen, mozarella ve çok iyi kalite sızma zeytinyağı olan namı diğer ''İnsalata Caprese'' i aşağıda kendi yorumladığım haliyle yazdım.

Servis: 2 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Caprese salatası için malzemeler:

400 gr renkli çeri domates

2 adet top mozzarella, 250 gr

7 - 8 dal taze fesleğen

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı balzamik veya nar ekşisi

Caprese salatası yapılışı:

*Domates ve fesleğenleri yıkayıp iyice kurulayın. Domates ve mozarellayı dilediğiniz gibi doğrayıp tabağa yerleştirin. Aralara fesleğen yapraklarını serpiştirin. Üzerine sızma zeytinyağı ve balzamik veya nar ekşisi gezdirin.

Dilerseniz üzerine az miktarda kekik ve taze çekilmiş karabiber serpebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...