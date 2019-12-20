Çam ağacı süsleme geleneği

Çam ağacı nasıl süslenir?

Yılbaşı süslemeleri deyince akla ilk gelen şeylerden biri de çam ağacı süslemek... Peki her yıl birçok ülkede gelenek haline gelmiş yılbaşı ağacı süsleme nereden gelmiştir? Ve yılbaşı ağacı nasıl süslenir?

Yılbaşı ağacı süsleme geleneği nereden geliyor?

Her aralık ayının sonunda, gelmekte olan yeni yılı kutlamak için birçok ülkedeki insanlar çam ağacı süslemeyi gelenek edinmişlerdir. Peki bu geleneğin çıkış noktası nedir? Uzun zamanlar boyunca, birçok kültür tarafından kabul edilmiş geleneklerin aslında tek bir çıkış noktası olmayabiliyor. Eski zamanlarda insanlar doğa ile daha iç içe bir yaşam sürerken toprakla, suyla, ateşle, havayla, hayvanlarla, ağaçlarla çok daha samimi bir ilişki içerisindeydi. Dünyayı, insanları, evreni yaratan gücün ilahiliğini doğadaki güzelliklerde görür ve onlara saygı duyarlardı. Doğanın döngüleriyle yaşarlar ve bu döngüler oldukça da kutlamalar yapar, kendilerinden üstün olduğuna inandıkları güce şükrederlerdi. Yılbaşı döneminin 21 Aralık en uzun geceyle olan ilişkisi bu doğanın döngüleri ile iç içe olma durumundan gelmektedir.

Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a göre yılbaşı ağacı süslemek ve ağacın altına hediyeler bırakmak eski bir Hun geleneğinden gelmektedir. Türklerin Pagan dönemdeki inançlarına göre akça ağacının dalları Tanrı Ülgen’e kadar uzanmaktadır. 21 Aralık gecesinde en uzun gece yaşanır ve sonraki günler artık gündüzler uzamaya başlar. Gece ve gündüzün savaşı sonlanmış ve gündüz galibiyet kazanmıştır. Bu galibilyete "Nardugan" (doğan güneş) denmektedir. Gündüzün galibiyetini kutlamak için çam ağacı süslenir ve altına hediyeler bırakılır. Bu hediyeler aynı zamanda Tanrı Ülgen’e yakarışın simgesidir, bir sonraki yıl da gündüzün galibiyetinin sağlanması için duadır.

Yılbaşı ağacı süslemenin ilk örnekleri Mezopotamya’da görülür. Asurlular ağaçları kutsal sayarlardı ve yıl boyu hiç yaprak dökmeyen çam veya servi gibi ağaçları bereketin ve ölümsüzlüğün sembolü olarak görürlerdi ve bu ağaçları süsleyerek üretkenliğin artacağına inanırlardı. Aynı şekilde Pagan inanışına göre de çam ağaçları doğaya saygının sembolüdür. Çin ve Mısır ülkelerinde de yine her mevsim yeşil kalan, yaprak dökmeyen bu çam ağaçları ölümsüzlüğü simgelerdi. Yeni yıla girerken zamansızlığa vurgu yapma niyetiyle çam ağaçlarını süslerlerdi. Hristiyanlıktan önce puperestliğin yaygın olduğu Avrupa’da ağaçlara tapınan topluluklar vardı. Hristiyanlık geldikten sonra inançları değişti ve kültürlerinde önemli bir sembol haline gelmiş çam ağacını İsa’nın doğumunu kutlarken süslemeye başladılar. İskandinav ülkelerinde çam ağacı süsleme geleneği, kış geldiğinde kuşlar için bir ağaç hazırlamaktan gelmektedir.

Günümüze kadar uzanan asıl yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin Almanlardan geldiği söylenmektedir. Adem ve Havva’nın hikayesine atfen çam ağaçlarını elmalarla süsler ve evlerinin girişine ya da içine yerleştirirlerdi. Ağacı süsleyen bu elmalar yerini zamanla günümüzdeki süslemelere bıraktı.

Tarihte en eski yılbaşı kutlaması

Babil Uygarlığı’nın başkenti Babilon’da yılbaşı kutlamalarının ilk örnekleri görülmektedir. Tahıl tohumlarının toprağa ekilmesi ve ürünlerin toplanması arasındaki dönemin bitişini kutlamak için müzikli, danslı, 11 gün süren kutlamalar yapılırdı. Bu kutlamalar mart ayının sonuna denk gelirdi. Aynı zamanda Tarım Tanrısı’na şükran göstermek için yapılan bu kutlamalarda bol bol yemekler yenir, bol bol şarap içilirdi.

Çam ağacı nasıl süslenir?

Ağaç seçimi nasıl olmalı?

Dışarıda gördüğünüz görkemli, kocaman yılbaşı ağaçları gibi bir ağaç isteseniz de evinizin durumunu göz önünde bulundurarak bir ağaç seçmelisiniz. Salonunuza sığacak, koyacağınız yere uygun bir ağaç çok daha şık olacaktır.

Yılbaşı süsleri nelerdir? Nasıl süsleme seçilmelidir?

Seçtiğiniz ağacın boyutu ile üzerine koyduğunuz süslerin orantılı olması gerekir. Çok fazla süsle ağacı boğmak istemezsiniz.

Işık kullanımı çok önemlidir. Yılbaşı ağacınızın boyutuna göre aldığınız ışıkları yaprakların aralarına yerleştirin. Işıkların renkleri uyumlu olsun, birbirine çok zıt renkler güzel bir görüntü yerine karmakarışık bir görüntüye sebep olur.

Ağacınızı süslerken bir konsept ve renk belirleyip ona uygun süsleri tercih edebilirsiniz. Yılbaşı toplarını bol bol kullanabilir, kırmızı renge ağırlık verebilirsiniz. Yeni yıl dileklerini yazdığınız birkaç küçük kağıtları da asmak güzel fikir olabilir.

Bütün bunların dışında bir alternatif istiyorsanız, süsleri kendiniz yapabilirsiniz. Keçe kumaşından yapacağınız süsler hem el emeğiniz olacak hem de şık duracaktır. Yada daha farklı bir konsept olarak çiçekleri kullanabilirsiniz. Ya da kurutulmuş meyveleri iplere geçirip asabilirsiniz.

Ağacın etrafı da önemli

Yeni yıl havasına girmek için bütün evinizi buna göre süsleyebilirsiniz. Yılbaşı çelenkleri, kar spreyleri, mumlar, kırmızı yıldızlar gibi objeleri kullanabilirsiniz.

Yılbaşı ağaçları