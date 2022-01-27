Çalışan ebeveynler için tasarlanmış bir masa

Henrico İlçe Halk Kütüphanesi'nde çalışan ebeveynlerin işini kolaylaştırmak için harekete geçildi ve özel bir masa tasarlandı...

Çalışan ebeveynler için tasarlanmış bir masa
Yaşam
27 Ocak 2022 Perşembe

Küçük bir çocukla beraber günlük işleri devam ettirmek bazen aşırı zorlayıcı olabiliyor. Henrico İlçe Halk Kütüphanesi personeli 2019 yılında yeni bir bina tasarkarlen bu soruna bir çözüm aramaya karar verdi. Bu sorunu yaşayan ebeveynleri görmeye devam ettiklerini belirtiyorlar. Virginia'da bulunan bölge kütüphanesinin halkla ilişkiler koordinatörü Patty Conway ise bu konuya ilişkin "Bilgisayar kullanan ebeveynlerle ilgili bir sorun. Eğer küçük bir çocukları varsa, onları kucaklarında tutup onlara bakmak veya aynı zamanda bigisayar kullanmak arasında denge kurmak için mücadele etmeleri gerekiyor." diyor.


Bölgedeki ailelerin hep birlikte kütüphaneye geldiğini fark edilen bir şey oldu ve bu da bu soruna yönelik çözüm arayışını hızlandırdı. Kütüphane, iç mimar Shannon Wray ile işbirliği içinde çalışarak yeni bir çalışma masası tasarladı: Küçük çocukların ebeveynin yakınında ve güvenli olabileceği bir oyun alanı ve bu alana bağlı bir çalışma masası...





Çocuk dostu çalışma masaları artık Henrico İlçe Halk Kütüphanesi'nin çocuk bölümünün yakınında elverişli bir konumda kullanıma sunulmuş durumda. Her biri vinil yastıkla kaplı ve iç duvarları çocuk gelişimine katkı sağlayan etkinliklerle dekore edilmiş. Bebekler için bir ayna, etkileşimli oyuncaklar da barındıran bu çalışma masalarını ülkemizde de görmek harika olur!



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Referanslar: Alissa Walker, "Finally, a Desk For Working Parents" (25 Ocak 2022) Şuradan alındı: https://www.curbed.com/2022/01/parent-baby-desk-fairfield-library-carrel.html?utm_source=instagram&utm_medium=social_acct&utm_campaign=nym&utm_content=nym&utm_term=curalate_like2buy_K7xsY9mK__08bf71e1-18b6-421a-b7db-4faa1dfe9c74

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