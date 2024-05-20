Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel gümüş madalya kazandı

Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması’ndan madalya haberi geldi. Altın ve Bronz Kadınlar kategorisinde Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel gümüş madalya kazandı.

Naz Arıcı ve Elif Sırma Özel gümüş madalya kazandı
Yaşam
Giriş: 20 Mayıs 2024 12:13 Güncelleme: 20 Mayıs 2024 12:14
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, buz pateni dalında madalya sevinci yaşandı. Uluslararası Buz Pateni Federasyonu tarafından Almanya’da düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması’nda katılan milli sporcular derece aldı. Naz Arıcı Altın Kadınlar kategorisinde, Elif Sırma Özel ise Bronz Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.


Buz pateninde iki gümüş madalya

Naz Arıcı Masterlar Kış Oyunları Dünya Şampiyonu, Elif Sırma Özel ise Masterlar Kış Oyunları Dünya üçüncüsü unvanlarına sahip. Almanya'da 12-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması’nda Timuçin Özbükücü antrenörlüğünde Türkiye'yi temsil eden Naz Arıcı, Altın Kadınlar kategorisinde; Elif Sırma Özel ise Bronz Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.


Yarışmada Altın kadınlar kategorisinde birinciliği İngiltere’den Emily Walker, ikinciliği Türkiye’den Naz Arıcı ve üçüncülüğü Belçika’dan Darya Manoylo kazandı. Bronz Kadınlar kategorisinde ise birinciliği İngiltere’den Samantha Edwards, ikinciliği Türkiye’den Elif Sırma Özel, üçüncülüğü de Almanya’dan Monika Lustincova elde etti. (İHA)


Gurur duyduk: Naz Arıcı
Gurur duyduk: Naz Arıcı





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