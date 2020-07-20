Burçlar değişti mi?

Her sene ilgi çekmek, polemik yaratmak amacıyla ortaya çıkan “13. Burç çıktı!”, “Burçlar değişti!” haberlerine bu sene NASA da karıştırılmış. 13. Burç dedikleri Ophicius (Yılancı) takımyıldızı yeni keşfedilmiş bir takımyıldız değil. Zaten burçlar takımyıldızlarla aynı şey değil. Her astronom burçların takımyıldızlar olmadığını bilir.

Burç nedir?

Burçlara girmeden önce ekliptik nedir ona değinelim. Ekliptik; dünyanın güneş çevresinde dönerken takip ettiği elips şeklindeki düzlemdir. Ve burçlar bu ekliptiğin 12 eş parçaya bölünmüş halidir. Yani her bir burç 30 derecelik bir parsele sahiptir. Bazı takımyıldızlarla burçların aynı isimde olması, burçlar ilk hesaplandığında izdüşümlerinde bulunan takım yıldızların isimlerini almış olmalarından kaynaklanır. Ve takımyıldızların her birinin kapladığı parseller farklıdır. Örneğin Başak takımyıldızı 45 derece, Akrep takımyıldızı 7 derece, Yılancı takımyıldızı 18 derecelik bir parseldir.

Presesyon Nedir?

Dünyanın 23.5 derecelik eksen kayıklığı, dünyanın dönme hareketi esnasında bir yalpalamaya yol açar ve göksel ekvator ve ekliptiğin kesişim noktası olan ekinokslar her 72 yılda 1 derece kayar. Buna presesyon adı verilir. Yani bundan 2000 yıl önce burçların iz düştüğü takımyıldız dereceleri ile şimdiki dereceler aynı değildir. Örneğin günümüzde ilkbahar ekinoksu Koç burcu başlangıç derecesinde başlar fakat izdüşümü Balık takımyıldızına düşer.

Karalama kampanyalarına kulak asmayın, ilgi çekmek, spekülasyon yaratmak, takipçi kasmak isteyenlere prim vermeyin. Burçlar değişmedi, değişmeyecek!