Buratta peynirli domatesli makarna

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 paket rigatoni makarna + 1 yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım kg ev yapımı domates sosu

1 yemek kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

15 adet kurutulmuş domates

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Üzerine:

1 adet buratta peynir

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Taze fesleğen yaprakları

Karabiber

Yapılışı:

*Büyük bir tencereye 4 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyin, paketin üzerindeki talimata göre al dante (hafif diri kalacak gibi) haşlayın.

*Makarna haşlanırken eş zamanlı diğer ocakta büyük bir tavada zeytinyağı ve sarımsakları orta ateşte sarımsak kokusunu yağa bırakana kadar çevirin. Domates sosu, kuru fesleğen, toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve kurutulmuş domatesi ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.

*Haşlanan makarnayı süzdürüp parmesan ile birlikte sosa ilave ederek karıştırın (bu arada ocağı kısık ateşe ayarlayın).

*Domatesli makarnayı servis tabağına aldıktan sonra buratta peynirini elinizle kopartarak makarnanın üzerine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş parmesan, taze fesleğen yaprakları ve karabiber serpiştirin.

Kısa notlar:

*Bu tarifte domates soslu makarnalara çok yakışan rigatoni makarna kullandım, dilediğiniz kalın boru makarna çeşiti kullanabilirsiniz.

*Buratta bulamazsanız yerine taze mozarella peyniriyle de gayet lezzetli oluyor

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...