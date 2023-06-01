Buratta peynirli domatesli makarna

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden: Buratta peynirli domatesli makarna! Buratta peynirinin domatesli & fesleğenli makarnayla buluşmasıyla ortaya çıkan nefis lezzeti çok seveceksiniz!

Buratta peynirli domatesli makarna
Yaşam
Giriş: 01 Haziran 2023 10:58 Güncelleme: 01 Haziran 2023 10:58
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1 paket rigatoni makarna + 1 yemek kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 diş sarımsak, ezilmiş

  • Yarım kg ev yapımı domates sosu

  • 1 yemek kaşığı kuru fesleğen

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 15 adet kurutulmuş domates

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Üzerine:

  • 1 adet buratta peynir

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • Taze fesleğen yaprakları

  • Karabiber




Yapılışı:

*Büyük bir tencereye 4 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyin, paketin üzerindeki talimata göre al dante (hafif diri kalacak gibi) haşlayın.


*Makarna haşlanırken eş zamanlı diğer ocakta büyük bir tavada zeytinyağı ve sarımsakları orta ateşte sarımsak kokusunu yağa bırakana kadar çevirin. Domates sosu, kuru fesleğen, toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve kurutulmuş domatesi ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.


*Haşlanan makarnayı süzdürüp parmesan ile birlikte sosa ilave ederek karıştırın (bu arada ocağı kısık ateşe ayarlayın).


*Domatesli makarnayı servis tabağına aldıktan sonra buratta peynirini elinizle kopartarak makarnanın üzerine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş parmesan, taze fesleğen yaprakları ve karabiber serpiştirin.


Kısa notlar:

*Bu tarifte domates soslu makarnalara çok yakışan rigatoni makarna kullandım, dilediğiniz kalın boru makarna çeşiti kullanabilirsiniz.


*Buratta bulamazsanız yerine taze mozarella peyniriyle de gayet lezzetli oluyor


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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