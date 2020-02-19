Bu hayatta kadın olmak...

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Bu hayatta kadın olmak...
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Bu hayatta kadın olmak çok zor. Neden? Çünkü anne olmak zor olamamak daha zor evlat olmak, hayırlı bir kız evlat olmak; demezler mi kız evlat erkek evlattan daha hayırlıdır hep duyarım. 

 

Şimdi erkekler diyecekler ki kadın olmanın neresi zor, ekmek elden su gölden akşama kadar yatıyorsunuz. Vallahi öyle de bir kesim yok değil. Şimdilerde evde Özbek çalıştırmayan mı kaldı. Evin hanımı en ünlü kafelerde boy boy Instagram'a resim atıp mutluluk pozları verirken, bebişler Özbeklerin elinde. Buradan bakınca kadın olmak kolay tabii.


Amaaaa sanmayın ki herkes böyle yaşıyor. Ben hala evde yemek yetiştirmeye çalışan, yaptığı yemeği biri yiyen öbürü 'ben bunu sevmiyorum bilmiyor musun?' diyen çocuklara sahibim. Hayat bize zor, herkese göre değil. Bir arkadaşımla konuşuyorduk 'üçüncüyü düşünüyor musun?' dedim. 'Yok, eşim istemiyor' dedi. Beyefendi demiş ki, 'ben artık kırk yaşımdan sonra alt değiştirmek istemiyorum.' Nasıl güldük anlatamam, güldük evet... Eminim bu yazımı okuyanların yüzünde bir tebessüm oluştu. Kadın olmak zor değil kadın olmayı zorlaştıranlar zor!


Sevgilerimle...

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