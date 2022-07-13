Bu Dolunay’ın Sabian Sembolü: Yenilgiyi zarafetle kabul eden bir general

İnci Gücen, 13 Temmuz 2022 tarihinde saat 21.38'de meydana gelerek etkisini bir ay boyunca sürdürecek Dolunay'ın etkili olacağı temaları ve burçları nasıl yansıyacağını kaleme aldı.

Bu Dolunay’ın Sabian Sembolü: Yenilgiyi zarafetle kabul eden bir general
Astroloji
13 Temmuz 2022 09:17 Güncelleme: 13 Temmuz 2022 09:17
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Sen kendine dürüst olmazsan, hayat sana karşı dürüst olur. Sana iyi gelmediği halde bir ilişkide, bir duyguda, bir yerde tutunmaya devam ediyorsan, orada yaşadığın deneyimler zorlaşır. Çünkü yaşadığın tüm zorluklar ve çıkmazlar, hayatın sana kendi değerinden azına razı olduğunu gösterme şeklidir. Ne zaman ki artık içinde bulunduğun kozanın sana iyi gelmediğini fark edersen, o zaman eşsiz kanatlarını da görebilirsin. Ve esas sana değer olana yükselebilirsin.


Dolunay; içimizde bulunan tüm korkuları, öfkeyi, yalnızlıkları, çaresizlikleri, umutsuzlukları açığa çıkartıyor. Tüm bunlar bize hiç uzak hisler değil. Hangi duygunun içindeyseniz, bu çocukluktan bize kalan 'yapacağım, başaracağım' sözümüzün getirisidir. Bitirmeme korkusu, ipleri bırakamamak, yapamadığımızı kabul edememek; yalnızca gerçekleri ertelemek, yaşadığımız zorluğun hediyesini geciktirmektir.


Bazen, olmaz. Bazen olmaması da gerekir. Olmadığını nasıl kabul ettiğiniz esas ölçüdür. Ve hatalarınla kendini sevmek gerçek bir bilgeliktir. Ancak bir çocuk olmayanda tutturur, olanı gözünde büyütür, ispat çabasındadır, korkar, bahanelere sığınır, hep dışardan ilgi ve destek ihtiyacındadır. Çocuk kalbinde açtığın boşluklar bugünlerde yerini; aşırı yeme, aşırı alışveriş, uzaklaşma ve isyan enerjisiyle doldurabilir. Belki de artık büyüme zamanı gelmiştir.


Dolunay, hakikatleri ve hayat amaçlarımızı güçlü bir şekilde aydınlatıyor. Yüzleşerek, içinde sıkıştığımız karmik döngüleri kırmaya ilerliyoruz. Karmik hizmeti biten ilişkiler sonlanırken, pek çok kadersel karşılaşma ile de uzun süreli olacak ilişkiler başlıyor, aileler kuruluyor olacaktır. Barışmak, af dilemek, yeniden başlamak için takıntılarla değil kalple bağlıysanız desteklendiğimiz günlerdeyiz.


Dolunay'ın anahtarı; yeni bir şey denemek, hiç yapmadığını yapmak, iradeni kullanmaktır. Bazen kanatlarını görmek için koza yırtılmalıdır. Gökyüzü göze alınmalıdır. Bazen kendi omzunu öpmeli, çocuk kalbinin ellerinden tutmalısın. Olgun, gerçekçi, sorumluluk sahibi, sınırlarını bilen, karakter sahibi, güçlü ve istikrarlı adımlarla ayağa kalkmalısın. Bitti dediğin yerden yeniden ve beklenmedik güzelliklerle başlayacağını bilmelisin.


Sadece gerçekten bilge insanların kalbi çocuktur. Ve o kalbe güven vermek, onu şenlendirmek için kimsenin ilgisine, desteğine, atfettiği değere ve onayına ihtiyacı yoktur. İçindeki umuda sarıl. Süper Dolunay 13 Temmuz 2022 tarihinde saat 21.38'de (tr) meydana gelerek etkisini bir ay boyunca sürdürecek. En çok; Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçları hayatlarında güçlü değişimler deneyimleyecekler.


Sağlık:

Dolunay sürecinde cildimiz, kemiklerimiz, dişlerimiz, dizlerimiz daha hassas olabilir. Bugünlerde hafif beslenmek, bol su tüketmek, et yememek, evimizde mum yakmak, hareket halinde olmak çok önemli olacaktır.


Dünya:

Dünya gündeminde ve kişisel hayatlarımızda pek çok liderin, yöneticinin koltuğunun değişmesi, güç dengelerinin değişmesi, gizli ve karanlık olanın açığa çıkması söz konusu olacaktır. Ülkemiz bugünlerde oldukça ön plana çıkarken, iş birliği içinde olduğumuz devletler ve sınırlarımızı korumak önem taşıyacaktır. Denizler, sağlık sektörü düzenlemeleri ve hapishaneler gündeme gelebilir. Temmuz sonuna doğru dünyada sessizce devam eden savaşların ve stratejilerin açığa çıkışını görebiliriz.


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