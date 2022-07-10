Oğlak burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Merhaba. 13 Temmuz akşam saat 21.37’de Oğlak burcunun 21. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Ocak ayı ortasına kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

Dolunay derecesine Neptün ve Uranüs’ten oldukça uyumlu açılar var. Bu da hem empatimizin, sezgilerimizin hem de yaratıcılığımızın, zekâmızın ve yenilikçi tarafımızın oldukça güçlü çalışacağı bir 15 günlük döneme işaret ediyor. Fakat açı toleransı olarak biraz uzak da olsa Plüton gezegeninin de yeniay derecesine bir kavuşum açısı söz konusu. Bu da dönemin kalitesine biraz kriz, dönüşüm, yüzleşme, açığa çıkma gibi temaları da ekleyecektir ki Dolunay tamamen bir şeylerin açığa çıkması ve bir dönemin sonlanmasıyla alakalıdır. An derecesine açı yapan bir diğer gezegen de Merkür. Merkür denklemin Güneş tarafında ve Dolunay derecesine karşıt açı yapıyor. Bu da iletişim, bilim, teknoloji gibi konuları ön plana çıkartan bir etki. An haritasının yükselen burcu Kova. Bu dönemde sosyallik, insanlarla ilgili konular, teknoloji ile ilgili konular da gündeme gelecek ki hem Uranüs hem Neptün yaptıkları uyumlu açılar ile bu döneme teknoloji ve yaratıcılık getiriyorlar.

An derecesi haritanın 12. Evinde bulunuyor. Yani 6-12 aksını hareketlendiriyor diyebiliriz. Bu da yine iş dünyası, inziva, kapalı alanlar, sağlık konularını gündeme getirecek. Ayrıca yine yaratıcılığı destekleyen CASTOR takım yıldızı da Güneş tarafına kavuşum yapmakta. Bu da yine içinde bulunduğumuz dönemi yenilikler ve yaratıcı fikirler adına kullanabileceğimiz bir döneme işaret ediyor ki böylesine yaratıcılık, icat ve yenilikçilik etkili bir dönem içerisindeyken bunu bence mutlaka değerlendirmeliyiz. Haritamızda Oğlak hangi eve düşüyorsa bu evin konuları çerçevesinde düşünebiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Yeni alacağınız işler etki alanınızı genişletmeniz adına olumlu geri dönüşler üretebilir.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir.

Yükselen Kova

Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekebilir.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.