Biraz empati

Merhaba… Sizlere bu ay beni derinden üzen bir olayı aktararak başlamak istiyorum. İstanbul Ümraniye’de, bedensel engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesi çalındı. Sandalyeyi çalan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı. “Ayaklarımı çaldılar” diyen İlhan Şener, bulunan tekerlekli sandalyenin sadece iskeletinin kaldığını belirti.

İstanbul Ümraniye’de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İlhan Şener akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli E.K., ertesi gün Dudullu’da yakalanarak gözaltına alındı.

E.K.’nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay ilk değil maalesef son da olmayacak. Benim de kendi oturduğum evin bahçesinden akülü aracımı çalmışlardı. Burada asıl üzücü olan taraf suçluyu yakalayıp serbest bırakmak… Bu da demek oluyor ki bütün bedensel engelliler risk altında. Buradan İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum. Gerekli düzenlemeyi yaparak bu hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini önemle rica ediyorum.

Biliyorsunuz ki pandemi oldu olalı hep yazılarımda aşının önemini yazıyorum yine yazacağım lütfen hatırlatma dozunuzu olalım ki pandemiyi endemiye çevirelim bu sizin elinizde. Bu arada pandemi şarkısı yapan Tarkan’a özel bir teşekkürü borç bilirim insana umut aşılayan şarkıyı keyifle dinlemenizi diliyorum.

Geçecek bu günlerde…

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...