Biraz empati

Biraz empati
Hayatın Sesi
22 Şubat 2022 Salı
Ersin Ata

Merhaba… Sizlere bu ay beni derinden üzen bir olayı aktararak başlamak istiyorum. İstanbul Ümraniye’de, bedensel engelli İlhan Şener’in akülü sandalyesi çalındı. Sandalyeyi çalan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı. “Ayaklarımı çaldılar” diyen İlhan Şener, bulunan tekerlekli sandalyenin sadece iskeletinin kaldığını belirti.


İstanbul Ümraniye’de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İlhan Şener akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli E.K., ertesi gün Dudullu’da yakalanarak gözaltına alındı.


E.K.’nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bu olay ilk değil maalesef son da olmayacak. Benim de kendi oturduğum evin bahçesinden akülü aracımı çalmışlardı. Burada asıl üzücü olan taraf suçluyu yakalayıp serbest bırakmak… Bu da demek oluyor ki bütün bedensel engelliler risk altında. Buradan İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum. Gerekli düzenlemeyi yaparak bu hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini önemle rica ediyorum.


Biliyorsunuz ki pandemi oldu olalı hep yazılarımda aşının önemini yazıyorum yine yazacağım lütfen hatırlatma dozunuzu olalım ki pandemiyi endemiye çevirelim bu sizin elinizde. Bu arada pandemi şarkısı yapan Tarkan’a özel bir teşekkürü borç bilirim insana umut aşılayan şarkıyı keyifle dinlemenizi diliyorum.

Geçecek bu günlerde…


Herkese engelsiz bir ay diliyorum...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.