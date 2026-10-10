Yeniay bugün Terazi burcunda gerçekleşiyor. Bu, ilişkilerimizde dengeyi yeniden kurmak ve partnerlerimizi rakiplerimiz olarak değil, takım arkadaşlarımız olarak görmeyi öğrenmek için güçlü bir zaman. Terazi'nin bu güçlü enerjisiyle hayatımızda değerli değişiklikler yapma fırsatına sahibiz. Başkalarıyla barış içinde olmayı ve hayatımızda düzen ve denge duygusu oluşturmayı öğreniyoruz. Hedefimiz huzur ve uyum. Ancak bu yolda, özellikle Venüs-Mars karesinin de etkili olduğu ve işleri biraz karmaşıklaştırdığı şu dönemde, bağlılık ve çaba gerektiren hassas bir denge kurmamız gerekiyor. Bu Yeniay, özellikle ilişkilerimize taze ve yaratıcı bir enerji getiriyor. Yakın ve kişisel ilişkilerimizde denge kurmanın acil bir ihtiyaç haline geldiği bir döngüye giriyoruz. Bu Yeniay Venüs-Mars karesiyle aynı döneme denk geldiği için aşırılıklara ve dürtüsel davranışlara dikkat etmeliyiz. Bununla birlikte, gerçekten yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Retro Venüs bugün Mars'la kare açı oluşturuyor ve bu durum bazı güçlü duygusal gelişmelere yol açabilir. Bu transit, bastırılmış dürtüleri ve arzuları yeniden canlandırabilir. Bunların bir kısmı yalnızca geçici hevesler veya dikkat dağıtıcı şeyler olabilir. Geçmişten gelen ve bizi rahatsız eden bazı konular da yeniden gündeme gelebilir. Anlaşmazlıklar yaşanabilir; farklılıklar ve zıtlıklar her zamankinden daha fazla ön plana çıkabilir. Değerlerimiz ile arzularımız arasında belirgin bir uyuşmazlık olabilir ve tutkular oldukça yoğun yaşanabilir. Heyecan ihtiyacımızı karşılamak için sorunları kendimiz tetikleyebiliriz. Duygusal açıdan değişken ve hassas olabiliriz. Pasif veya fazla yumuşak bir yaklaşım rahatsız edici gelebilir, ancak saldırgan bir yaklaşım da aynı şekilde can sıkıcı olabilir. Zamanlama konusunda sorunlar yaşanabilir. Romantik beklentilerimiz ile arzularımız birbiriyle çelişebilir ve ilişkilerde, özellikle yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Dürtüsel kararlar maddi durumumuzu ve/veya mevcut ilişkilerimizi etkileyebilir. Bu koşullar altında ani alışverişler yapmaktan ve ilişkilerle ilgili fevri kararlar almaktan kaçınmak en iyisi. Anlaşmazlıkların yalnızca yüzeysel bir çatışma olabileceğini ve geçici olarak olaylara farklı açılardan baktığımız için ortaya çıkabileceğini unutmamalıyız. Bu etkinin beraberinde getirdiği rekabet havası zorlayıcı olabileceği gibi canlandırıcı ve hatta enerji verici de olabilir. Aslında mevcut düzenden duyduğumuz rahatsızlık, son derece yaratıcı alternatif çözümler ve iyileştirmeler geliştirmemize yol açabilir. Ay'ın burç değiştirmeden önceki son açısı Jüpiter'le yaptığı altmışlık olacak. Ay, ertesi gün, 11 Ekim Pazar günü Akrep burcuna geçene kadar boşlukta kalacak.