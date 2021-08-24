Biontech aşısı tam onay aldı

Şimdiye kadar üretilen koronavirüs aşıları, içinde bulunduğumuz küresel salgın göz önüne alınarak gerekli testleri geçtikten sonra FDA tarafından verilen acil durum onayıyla hizmete girmişti. Biontech aşısının ise 40 bini aşkın denek üzerindeki deneyleri tamamlandı. Sonuçlar analiz edildiğinde %91'in üzerindeki etkinlik skoruyla Biontech aşısı 16 yaş ve üzeri için tam kullanım onayını aldı. Bu, şu an rutin olarak kullanılan aşılar kadar güvenli olduğunu anlamına geliyor.

Hali hazırda dağıtımı yapılan diğer aşılar da temel güvenilirlik testleri geçmişti fakat aşı olmak için tam onay gelmesini bekleyenler ve endişeleri olanlar için Biontech aşısının FDA’nın altın standartlarını karşıladığı anlamına gelen iyi haber geldi. 12 ile 15 yaş arası ve 3. Doz gerektiren durumlarsa hala acil durum onayı kapsamında.