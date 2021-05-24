Billboard 2021 Müzik Ödülleri kazananları

Yazar Padma Lakshmi’nin sunuculuğunu üstlendiği Billboard Müzik Ödülleri, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen tören ile sahiplerine verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen törende birbirinden ünlü yıldızlar boy gösterdi. Törenin dikkat çeken davetlileri arasında oyuncu Megan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly vardı.
Ünlüler çocukları ile birlikte…
Ödül gecesine oğlu Adonis'in yanı sıra annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte katılan Drake, 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görüldü. Ünlü rapçi, sahneye oğlu ile birlikte çıktı.
Ödül gecesinin en renkli anlarından birine şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Törende İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı ile birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca kırmızı halıda ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.
İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda ödül alan ünlü isimler:
En iyi sanatçı: The Weeknd
En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke
En iyi erkek sanatçı: The Weeknd
En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift
En iyi ikili ya da grup: BTS
En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift
En çok dinlenen sanatçı: Drake
En çok satan sanatçı: BTS
Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS
En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd
En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd
En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat
En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke
En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke
En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion
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