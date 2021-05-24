Billboard 2021 Müzik Ödülleri kazananları

Müzik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

Billboard 2021 Müzik Ödülleri kazananları
Yaşam
24 Mayıs 2021 Pazartesi

Yazar Padma Lakshmi’nin sunuculuğunu üstlendiği Billboard Müzik Ödülleri, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen tören ile sahiplerine verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen törende birbirinden ünlü yıldızlar boy gösterdi. Törenin dikkat çeken davetlileri arasında oyuncu Megan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly vardı.





Ünlüler çocukları ile birlikte…

Ödül gecesine oğlu Adonis'in yanı sıra annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte katılan Drake, 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görüldü. Ünlü rapçi, sahneye oğlu ile birlikte çıktı.


Ödül gecesinin en renkli anlarından birine şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Törende İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı ile birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca kırmızı halıda ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.


İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda ödül alan ünlü isimler:

En iyi sanatçı: The Weeknd


En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke


En iyi erkek sanatçı: The Weeknd


En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift


En iyi ikili ya da grup: BTS


En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift


En çok dinlenen sanatçı: Drake


En çok satan sanatçı: BTS


Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS


En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd


En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd


En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat


En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke


En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke


En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion

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