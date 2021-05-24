Billboard 2021 Müzik Ödülleri kazananları

Yazar Padma Lakshmi’nin sunuculuğunu üstlendiği Billboard Müzik Ödülleri, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen tören ile sahiplerine verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen törende birbirinden ünlü yıldızlar boy gösterdi. Törenin dikkat çeken davetlileri arasında oyuncu Megan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly vardı.

Ünlüler çocukları ile birlikte…

Ödül gecesine oğlu Adonis'in yanı sıra annesi Sandi Graham ve babası Dennis Graham ile birlikte katılan Drake, 10 Yılın Sanatçısı Ödülü'ne değer görüldü. Ünlü rapçi, sahneye oğlu ile birlikte çıktı.

Ödül gecesinin en renkli anlarından birine şarkıcı Pink ile kızı Willow imza attı. Törende İkon Ödülü'nü alan Pink, sahne şovunu da dokuz yaşındaki kızı ile birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca kırmızı halıda ünlü şarkıcıya oğlu Jameson da eşlik etti.

İşte Billboard 2021 Ödülleri'nde belli başlı dallarda ödül alan ünlü isimler:

En iyi sanatçı: The Weeknd

En iyi yeni sanatçı: Pop Smoke

En iyi erkek sanatçı: The Weeknd

En iyi kadın sanatçı: Taylor Swift

En iyi ikili ya da grup: BTS

En iyi Billboard 200 Sanatçısı: Taylor Swift

En çok dinlenen sanatçı: Drake

En çok satan sanatçı: BTS

Hayranların oylarıyla seçilen en iyi sosyal sanatçı: BTS

En iyi R&B Sanatçısı: The Weeknd

En iyi R&B Erke Sanatçı: The Weeknd

En iyi R&B Kadın sanatçı: Doja Cat

En iyi rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi erkek rap sanatçısı: Pop Smoke

En iyi kadın Rap sanatçısı: Megan Thee Stallion