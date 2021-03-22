Benden habersiz beni spora yazdırınca olanlar oldu...

Olaylar öyle büyüdü ki neredeyse ayrılma safhasına geldik...

Benden habersiz beni spora yazdırınca olanlar oldu...
İlişki
22 Mart 2021 Pazartesi

Pandemi uzun sürünce kilo aldım, ne yapabilirim! Kendi vücudumla tamamen barışık biri oldum hep, öyle de olacağım. Fakat kocam hiçbir zaman ne kendi vücudunu ne de benim vücudumu beğenmedi. Beni beğenmeden evlenmedik tabii, orası ayrı. Sonradan çok değişti kocam. Niye öyle olduğunu anlamadım.


Geçen hafta uzun uzun spor salonlarını araştırdı. Ben de şu dönemde gitmemesi hakkında derin tavsiyelerde bulundum ve durumun hassasiyetini ona güzelce açıkladım. Henüz olduğumuz yere yeni taşındık ve beğendiğimiz ve güvendiğimiz spor salonları yok. Komşularımız da yeni olduğu için danışacağımız ya da spora gittiğini bildiğimiz kimse yok buralarda. Neyse eşim kendine göre biryer bulmuş, "Ben buna yazılacağım." dedi. Ben de "Ne yaparsan yap!" dedim. Sonra tatlıya bağladık tabii biraz tartıştıktan sonra. O da benim haklı olduğumu ve gitmese daha iyi olacağının farkına vardığını söyledi.


Neyse 2 gün önce bir telefon geldi, kursla ilgili evraklarımı istiyorlarmış. Ben de "Bir yanlışlık var herhalde." dedim çünkü ne ben ne de eşim kayıt yaptırdık dedim.Karşı taraf bana öyle olmadığını ve eşimin kayıt yaptırdığını hatta evraklarını verdiğini, benimkileri de benim teslim etmem gerektiğini söyledi. Teşekkür edip gelmeyeceğimi söyleyerek kapattım telefonu ama ne kapatış.


Akşam kocamın ne kadar kompleksli oluşundan başladım yalancılığına kadar çıktım. Haksız da değilim, benden habersiz böyle bir şeyi nasıl yapabilir! En son beni beğenmiyorsa ayrılabileceğimizi söyledim, orada olanlar oldu. Kocam evi terk etti, nerede kaldığını dahi bilmiyorum. Kavga büyümüştü de büyümüştü. Geri adım atacağımı düşünüyorsa hiç öyle bir şey beklemesin. Çok istiyorsa spor salonuna kendisi gitsin.


Belli ki sinirimi atamamışım hala ve buraya yazma gereği duydum. Haksız olduğum tek bir noktanın olduğunu düşünmüyorum çünkü benim arkamdan iş çevirdi ve üstüne üstlük bana emrivaki yaptı. En sevmediğim şeydir emrivaki. Anlamıyorum ve akıl sır erdiremiyorum bu adamın değişimine. Evlendiğimizde o kadar başka biriydi ki...


Birbirimizi sevmiyor olsak anlayacağım da işte böyle garip takıntıları oluşmaya başladı. Ne yapacağım ben bu adamla? Barışsam aynı şeyler sürebilir, barışmasam da daha mutsuz olabiliriz.


Rumuz: Spor mağduru

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