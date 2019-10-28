Beluga mercimekli bulgur pilavı

Müjgan Yurtseven'in defterinden oldukça lezzetli bir tarif: Beluga mercimekli bulgur pilavı...

Evde en sevdiğimiz lezzetlerden biri olan biberli, domates soslu, maydanozlu bulgur pilavına ilave ettiğim siyah ‘’Beluga Mercimeği’’ demir, çinko, fosfor ve magnezyum bakımından zengin, aynı zamanda yüksek lif oranına sahip protein kaynaklarından biri… Diğer mercimekler gibi sofralarımızda bol bol yer vermemiz gereken besinlerden biri olan beluga mercimeğini haşlayarak küçük porsiyonlar halinde dondurucuda saklayabilirsiniz, ihtiyacınız kadarını çıkartıp salatalarda ve pilavlarda kullanmak kolaylık sağlayacaktır.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 ml ilk bardak ölçüsüyle;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan

1 sivri biber

1 kapya biber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı domates püresi

1 su bardağı iri pilavlık bulgur

1 su bardağı beluga mercimeği, haşlanmış ölçü (haşlama yöntemi tarif sonunda)

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Piştikten sonra eklenecekler:

1 tatlı kaşığı kuru nane

10-12 sap maydanoz

Yapılışı:

Kuru soğanın kabuklarını soyarak yemeklik doğrayın. Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkartarak doğrayın ve soğanlarla birlikte 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş pilav tenceresinde 3-4 dakika orta ateşte soteleyin. Baharatlar, sarımsak, biber salçası ve domates püresini ekleyin. Bulgur, beluga mercimeği, tuz, tereyağı ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen pilava incecik kıyılmış maydanoz ve kuru naneyi ekleyip 10 dakika kadar demlendirin.

Beluga mercimeği haşlama yöntemi:

Beluga mercimeğini derin bir tencereye alın, üzerine 4 parmak aşacak gibi su ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakın, kaynamaya başlayınca 5 dakika pişirin. Bu süre sonunda süzerek soğuk suya alın. Tamamen soğuduktan sonra süzgeçe alarak istediğiniz gibi porsiyonlara ayırıp tüketene kadar kilitli poşetlerde dondurucuda saklayın.

Afiyetle sevgiyle kalın…