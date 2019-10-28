Beluga mercimekli bulgur pilavı

Evde en sevdiğimiz lezzetlerden biri olan biberli, domates soslu, maydanozlu bulgur pilavına ilave ettiğim siyah ‘’Beluga Mercimeği’’ demir, çinko, fosfor ve magnezyum bakımından zengin, aynı zamanda yüksek lif oranına sahip protein kaynaklarından biri… Diğer mercimekler gibi sofralarımızda bol bol yer vermemiz gereken besinlerden biri olan beluga mercimeğini haşlayarak küçük porsiyonlar halinde dondurucuda saklayabilirsiniz, ihtiyacınız kadarını çıkartıp salatalarda ve pilavlarda kullanmak kolaylık sağlayacaktır.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
250 ml ilk bardak ölçüsüyle;
Piştikten sonra eklenecekler:
Yapılışı:
Kuru soğanın kabuklarını soyarak yemeklik doğrayın. Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkartarak doğrayın ve soğanlarla birlikte 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş pilav tenceresinde 3-4 dakika orta ateşte soteleyin. Baharatlar, sarımsak, biber salçası ve domates püresini ekleyin. Bulgur, beluga mercimeği, tuz, tereyağı ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen pilava incecik kıyılmış maydanoz ve kuru naneyi ekleyip 10 dakika kadar demlendirin.
Beluga mercimeği haşlama yöntemi:
Beluga mercimeğini derin bir tencereye alın, üzerine 4 parmak aşacak gibi su ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakın, kaynamaya başlayınca 5 dakika pişirin. Bu süre sonunda süzerek soğuk suya alın. Tamamen soğuduktan sonra süzgeçe alarak istediğiniz gibi porsiyonlara ayırıp tüketene kadar kilitli poşetlerde dondurucuda saklayın.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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