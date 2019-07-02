Bebeklerin başı nasıl desteklenmeli?

Yeni doğmuş bir bebek, ilk aylarda başını taşıyamaz. Bunu başarabilmek için kendi kendine çok alıştırma yapması gerekir. Bu dönemde bebeğin, anne-babasının desteğine de çok ihtiyacı vardır.

Anne veya baba, çocuklarını ilk defa kucaklarına aldıklarında bebekleri tüy gibi hafif gelir. Fakat bebek, kafasını taşırken büyük zorluk çeker. Kafası, yumuşak vücudunun hemen hemen üçte biri ağırlığındadır. Anne karnındayken bu pek bir sorun teşkil etmez. Ancak, doğumdan sonraki ilk haftalarda, bebeğin kasları, kafasını kaldırıp taşıyabilmesi için henüz çok zayıftır. Yeni doğmuş bir bebek sadece zorunlu kaldığında, mesela nefes alamadığında, kafasını birkaç milimetre kaldırır ve yan tarafa çevirir. Doğa, bu sağ kalma refleksini ona doğuştan vermiştir. Fakat yatağından kaldırılırken, banyodayken, giydirilirken veya emzirilirken, başı güvenli bir şekilde tutulmalıdır. Önceleri bebeğin kafasını avuç içinde tutmanız, sonraları iki üç parmağınızla enseyi desteklemeniz yeterlidir.

Keşfetme

Ne var orada? Çoğu bebek, etrafını biraz olsun görebilmek için çabalayıp durur. Yüzüstü yatarken, boyun ve ense kaslarını çalıştırır. 3-4 aylık olan bebekler, başlarını, yardım olmadan birkaç dakika yukarıda tutabilirler.

Yatırma

Çocuğunuzun küçük başını sağlam tutuyor musunuz? Yaşamının ilk haftalarında bebeğin başı desteklenmelidir. Bunun için en iyi yöntem, bebeği yana doğru yatırmaktır. İlk önce bebeğin vücudunun bir tarafı yatağa yerleştirilir; daha sonra bebek, sırtı veya göbeği üzerine döndürülür.

Kaldırma

Yardım gerekli mi? Bebeği göğüs kısmından tutarak nasıl kaldırabilirsiniz? Bir elinizle vücudunu desteklerken, diğer elinizi bebeğinizin koluna sarın. Sonra bebeğinizi yana doğru döndürün ve kolunuza sararak kucağınıza alın. Kaldırırken başını desteklenmeyi de unutmayın.

Oyun

Eğlenceli mi? Gelişim uzmanları, bu oyunu "yüz yüze" olarak adlandırır. Bebeklerin çok sevdiği yüz yüze oyununda anne ve bebeğinin yüzleri arasındaki uzaklık yaklaşık 25-30 santimdir. Anne, bebeği kollarının alt kısmına yerleştirir ve iki eliyle birden başını destekler. Bebekse dikkatlice annesinin mimiklerini izler ve onu taklit etmeye çalışır.

Taşıma

Keyifli mi? Yeni doğmuş bebekler, karınlarının üstünde taşınmaktan büyük zevk alır. Bebeğin başı, annenin sol kolunun, vücuduysa sağ kolunun üstünde durur. Bebeğin kendini emniyette ve korunaklı hissettiği, rahatlatıcı bir tutuştur; çünkü başı sabit bir desteğe sahiptir.

Serbest bırakma

2 aylık bir bebeğin yan tarafa yatırılırken veya kucağa alınırken az da olsa ense tarafından desteklenmesi gerekir. Bu şekilde vücudu destek alır ve küçük başını taşımasına yardımcı olur.

Beslenme

Bebek rahat duruyor mu? Bebek biberondan sütünü içerken sabit durmalıdır. Bebeğinizin başı, dirseğinizin iç kısmında; gövdesi de kucağınızda kolunuzla desteklenerek durur.

Emzirme

Rahat nefes alabiliyor mu? Bu duruşta çocuğun kulağı, omzu ve kolunun üst kısmı bir çizgi oluşturur. Başı serbesttir; rahat nefes alır ve anne sütünü kolayca emer.

Bebekler, kaslarını çalıştırmalıdır

Bebekler başlarını taşımak için sürekli egzersiz yaparlar ve çalışırlar. Ebeveynler, çocuklarının boyun ve ense kaslarını, karınları üstünde taşıyarak veya görebilecekleri yakınlıktaki bir oyuncakla bir yere yüzüstü yatırarak güçlendirebilirler. Bebek, iradesi dışında kaslarını çalıştırmaya ve kafasını kaldırmaya çalışır.

2 aylık bir bebek yan tarafından kaldırıldığı zaman başını gayet iyi bir şekilde taşır (yukarıdaki resme bakınız). Fakat sırtından tuttuğunuzda hala desteğe ihtiyaç duyar.

3 aylık olduğunda, karnının üstündeyken başını epeyce yukarı kaldırır. Çocukların çoğu, yerçekimine karşı verdikleri savaşı bir ay sonra sonsuza dek kazanırlar ve başlarını hep daha güvenli bir şekilde hareket ettirirler.

Kimi çocuklar bu konuda biraz tembeldir

Kimi çocukların gelişimi daha uzun sürer. Sevdikleri bir taraf vardır ve başlarını hep bu yöne doğru çevirirler. Bu nedenle, ense kasları tek yöne yüklenir. Böyle bir durumda, bebeğin yardıma ihtiyacı olur. Bebek diğer taraftan kaldırılmalı ve bakış yönünü değiştirmeye teşvik edilmelidir. En iyi yöntem, 'zayıf tarafa' ilginç ve mümkün olduğunca renkli oyuncaklar koymaktır. Böylece bebek, bu cazip nesneleri seyredebilmek için başını çevirmeye çalışır.