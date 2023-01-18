Hamilelikte uzak durmanız gereken yoga pozları

Yoganın hamilelik sırasında pelvik güç oluşturmak ve vücudunuzu doğum için hazırlamak da dahil olmak üzere birçok faydası vardır. Bununla birlikte, hamileyken kaçınmanız gereken bazı yoga pozları vardır.

Hamilelikte uzak durmanız gereken yoga pozları
Hamilelik
Giriş: 18 Ocak 2023 14:20 Güncelleme: 18 Ocak 2023 14:21
ABONE OL

Gelişmekte olan bebeğinizi taşırken vücudunuz aynı değildir. İç organlarınız, büyüyen rahminize yer açmak için birlikte hareket eder ve sıkışır. Ek olarak, hormonlarınız vücudunuzun alıştığınızdan çok daha farklı hissetmesine ve tepki vermesine neden olabilir, bu da hamilelik sırasında yoga yapmayı daha zor hale getirebilir. Bununla birlikte, doğum öncesi yoga uygulaması da faydalı ve rahatlatıcı olabilir. Yoga çeşitleri nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...

Yoga pratiğiniz söz konusu olduğunda hem kendi güvenliğiniz hem de büyüyen bebeğinizin güvenliği önemlidir. Neyse ki, birkaç önemli değişiklikle hamilelik boyunca yoga yapmaya devam etmek tamamen mümkün.


Hamilelikte sağ tarafa yatmayın!
Hamilelikte sağ tarafa yatmayın!

Hamileyken yoga yapmak güvenli mi?

Halihazırda bir yoga uygulamanız varsa, hamile kaldığınızda bundan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Birçok poz güvenli olurken, bazılarını da değiştirmeniz ya da atlamanız gerekebilir.


Kural olarak, hamileyken herhangi bir yeni egzersiz türüne başlamak muhtemelen iyi bir fikir değildir. (1) Daha önce hiç yoga yapmadıysanız ya da yoga konusunda çok az deneyiminiz varsa, doğum öncesi yoga derslerine bağlı kalmak en iyi seçeneğinizdir. Bu rutinler naziktir ve özellikle hamile anneler için tasarlanmıştır.


Hamileyken kaçınılması gereken yoga pozları

Doğum öncesi yoga ve pilates eğitmeni Aylin Güvenç, "Hamilelikte kaçınılması gereken pozlar genellikle karın üzerine baskı yapan herhangi bir pozdur. Hamilelikte sırt üstü yatarak yapılan pozlar dolaşımı kısıtlayabilir."


Hamileyken, pratik yapmaktan kaçının:

  • Karnına baskı uygulayan pozlar
  • Derin kıvrımlar
  • Sırt üstü düz yatmak

Sağlıklı bir hamilelik için 13 ipucu
Sağlıklı bir hamilelik için 13 ipucu Hamileliğinizi sorunsuz geçirmek...
Hamileliğe Hazırlık Rehberi - Psikolojik hazırlık Doktor Klinik Psikolog Merve Yal...

Gebelikte karın çalışması

"Karına baskı yapan pozlar gereksiz kompresyona neden olur ve kan akışını kısıtlar. Vücuttaki mekanik gerilmeleri şiddetlendirebilir ve gebelikte karın kaslarının yarılması diastasis recti gibi durumlara neden olabilir.


Bu kategoride kaçınılması gereken pozlar şunları içerir:

  • crunch hareketi
  • karga pozu
  • bisiklet pozu
  • Plank pozu

Hamileyken denge pozları güvenli midir?

Hamile kalmadan önce denge pozları uygulamanızın bir parçasıysa, kendinizi rahat hissediyorsanız bunlara devam etmek güvenli olabilir. Ancak, daha önce denemediğiniz düşme riski olan tüm pozlardan kaçınmak en iyisidir. Bu pozlar pratiğinizin bir parçasıysa ve hamileyken de devam etmek istiyorsanız, hamileliğiniz ilerledikçe denge merkezinizin değişeceğini bilin. Kaydığınızda kendinizi yakalamak için bir duvara yakın durmayı veya ekstra bir önlem olarak blok gibi destekler kullanmayı düşünebilirsiniz.


Peki ya sıcak yoga?

Sıcak yoga harika hissettirir ancak kural olarak hamilelik sırasında kaçınılmalıdır. Bebek bekleyen kişiler, çekirdek vücut sıcaklıklarını 38 derecenin üzerine çıkarmamaya özen göstermelidir. (2) İlk üç aylık dönemde aşırı ısınma fetüsün gelişimini etkileyebilir ve muhtemelen düşüğe katkıda bulunabilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bikram yoga derslerine ara vermek yine de en iyisidir çünkü aşırı sıcak, düşük kan basıncı ve dehidrasyon nedeniyle sizi bayılma riskine sokabilir.



Kaynak: Elisa Cinelli. "Yoga Poses to Avoid During Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/yoga-poses-to-avoid-during-pregnancy-5181459. (19.10.2022).

(1) Exercise during pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists.

(2) Konkel Lindsey. Taking the heat: potential fetal health effects of hot temperatures. Environmental Health Perspectives. 127(10):102002.


Hamilelikte spor ve egzersiz hakkında her şey
Hamilelikte spor ve egzersiz hakkında her şey Hamilelik döneminde yapılan spor...
Hamilelikte sırt üstü yatmak tehlikeli mi? Hamilelik sırasında sırt üstü uy...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.