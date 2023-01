Hamilelikte uzak durmanız gereken yoga pozları

Gelişmekte olan bebeğinizi taşırken vücudunuz aynı değildir. İç organlarınız, büyüyen rahminize yer açmak için birlikte hareket eder ve sıkışır. Ek olarak, hormonlarınız vücudunuzun alıştığınızdan çok daha farklı hissetmesine ve tepki vermesine neden olabilir, bu da hamilelik sırasında yoga yapmayı daha zor hale getirebilir. Bununla birlikte, doğum öncesi yoga uygulaması da faydalı ve rahatlatıcı olabilir. Yoga çeşitleri nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...

Yoga pratiğiniz söz konusu olduğunda hem kendi güvenliğiniz hem de büyüyen bebeğinizin güvenliği önemlidir. Neyse ki, birkaç önemli değişiklikle hamilelik boyunca yoga yapmaya devam etmek tamamen mümkün.

Hamileyken yoga yapmak güvenli mi?

Halihazırda bir yoga uygulamanız varsa, hamile kaldığınızda bundan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Birçok poz güvenli olurken, bazılarını da değiştirmeniz ya da atlamanız gerekebilir.

Kural olarak, hamileyken herhangi bir yeni egzersiz türüne başlamak muhtemelen iyi bir fikir değildir. (1) Daha önce hiç yoga yapmadıysanız ya da yoga konusunda çok az deneyiminiz varsa, doğum öncesi yoga derslerine bağlı kalmak en iyi seçeneğinizdir. Bu rutinler naziktir ve özellikle hamile anneler için tasarlanmıştır.

Hamileyken kaçınılması gereken yoga pozları

Doğum öncesi yoga ve pilates eğitmeni Aylin Güvenç, "Hamilelikte kaçınılması gereken pozlar genellikle karın üzerine baskı yapan herhangi bir pozdur. Hamilelikte sırt üstü yatarak yapılan pozlar dolaşımı kısıtlayabilir."

Hamileyken, pratik yapmaktan kaçının:

Karnına baskı uygulayan pozlar

Derin kıvrımlar

Sırt üstü düz yatmak

Gebelikte karın çalışması

"Karına baskı yapan pozlar gereksiz kompresyona neden olur ve kan akışını kısıtlar. Vücuttaki mekanik gerilmeleri şiddetlendirebilir ve gebelikte karın kaslarının yarılması diastasis recti gibi durumlara neden olabilir.

Bu kategoride kaçınılması gereken pozlar şunları içerir:

crunch hareketi

karga pozu

bisiklet pozu

Plank pozu

Hamileyken denge pozları güvenli midir?

Hamile kalmadan önce denge pozları uygulamanızın bir parçasıysa, kendinizi rahat hissediyorsanız bunlara devam etmek güvenli olabilir. Ancak, daha önce denemediğiniz düşme riski olan tüm pozlardan kaçınmak en iyisidir. Bu pozlar pratiğinizin bir parçasıysa ve hamileyken de devam etmek istiyorsanız, hamileliğiniz ilerledikçe denge merkezinizin değişeceğini bilin. Kaydığınızda kendinizi yakalamak için bir duvara yakın durmayı veya ekstra bir önlem olarak blok gibi destekler kullanmayı düşünebilirsiniz.

Peki ya sıcak yoga?

Sıcak yoga harika hissettirir ancak kural olarak hamilelik sırasında kaçınılmalıdır. Bebek bekleyen kişiler, çekirdek vücut sıcaklıklarını 38 derecenin üzerine çıkarmamaya özen göstermelidir. (2) İlk üç aylık dönemde aşırı ısınma fetüsün gelişimini etkileyebilir ve muhtemelen düşüğe katkıda bulunabilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bikram yoga derslerine ara vermek yine de en iyisidir çünkü aşırı sıcak, düşük kan basıncı ve dehidrasyon nedeniyle sizi bayılma riskine sokabilir.

Kaynak: Elisa Cinelli. "Yoga Poses to Avoid During Pregnancy". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/yoga-poses-to-avoid-during-pregnancy-5181459. (19.10.2022).

(1) Exercise during pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists.

(2) Konkel Lindsey. Taking the heat: potential fetal health effects of hot temperatures. Environmental Health Perspectives. 127(10):102002.