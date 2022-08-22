Bebekler hangi ayda ne kadar uyur?

Her bebeğin uyku düzeni farklı olsa da, bebeğin gelişimine göre belirli haftalarda uyku döngüleri değişmeye başlar.

Bebekler hangi ayda ne kadar uyur?
Anne - Baba
22 Ağustos 2022 10:48
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Bebeklerin uyku düzeni aydan aya, hatta haftadan haftaya değişiklik gösterebilir ve her bebeğin uyku ihtiyacı ile uyuma şekli birbirinden farklı olabilir. Ancak uzmanlar, belirli aylarda bebeklerin uyku ihtiyacını gözeterek, bazı uyku rutinlerinin oluşabileceğini ifade eder.


Bir yaşın altındaki bebekler doğal olarak yetişkinlerle kıyaslandıklarında daha hafif uyurlar. Uykularının çoğunu ‘sessiz uyku’ yerine ‘aktif uyku’ olarak adlandırılan halde geçirirler. Aktif uykuda bebekler daha sığ nefes alırlar ve kolları-bacakları seğirebilir. Kapalı göz kapaklarının altından göz hareketleri de görülebilir ve kolayca uyandırılabilirler. Buna kıyasla yetişkinler, daha hareketsiz yattıkları ve derin nefes aldıkları sessiz uykuda dinlenirler. Yetişkinlerin uyku döngüleri yaklaşık 90 dakika sürerken, bebeklerde bu süre 40 dakika olduğu için daha sık uyanma eğiliminde olurlar.


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3 aya kadar bebekler nasıl uyur?

Yenidoğan olarak kabul edilen 1, 2 ve 3 aylık bebekler, geceleri de gündüzleri de sık sık uyuma eğiliminde olurlar. Bir gündeki toplam uyku süreleri bebekten bebeğe değişebilse de, günde 8 ila 18 saat uyuyabilirler. Sık sık beslenmeye ve altlarının değiştirilmesine ihtiyaç duydukları için de çok sık uyanırlar.


Uykularının çoğunu aktif uykuda geçiren yenidoğanlar, gece karanlık olduğunda uyku haline geçmeyi henüz öğrenmemişlerdir. Doğduktan sonraki altıncı haftada geceyi ve gündüzü birbirlerinden ayırt edebilmeye başlarlar ancak gece uykularını ayırabilmeleri için yardıma ihtiyaç duyarlar. Bunun için bebeği geceleri daha fazla uyumaya teşvik etmek için geceleri daha az ışığa maruz kalmalarını sağlamak ve oyunlu-aktif saatlerin gündüz saatlerinde olmasını sağlamak gerekir.


3-6 aylık bebekler nasıl uyur?

Bebekler üçüncü aylarını doldurduktan sonra genellikle gündüzleri 3 kez uyurlar ve her uykuları 2 saat kadar sürer. Bir gün içerisinde yaklaşık 14-15 saat uyumaları beklenir ve gece uykuları da uzamaya başlar. Artık geceleri daha seyrek beslenmeye ihtiyaç duydukları için, her iki-üç saatte bir uyanmazlar, bazen gecede yalnızca 1-2 kez uyanırlar.


Üçüncü aydan sonra bebeklerin aktif uyku şekli de değişmeye başlar, uyku döngülerinin başında daha derin bir uykuya dalabilirler.


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Bebeklerde uyku rutini

6-12 aylık bebekler nasıl uyur?

Altıncı aydan sonra, bebeklerin uyku rutinleri biraz daha yetişkinlerinkine benzemeye başlar. Günde yaklaşık 13 saat kadar uykuya ihtiyaç duyarlar ve uykuda en çok, geceleri kalırlar.


Altı aylık bebeklerin gündüz uykuları da azalmaya başlamıştır. Gündüz vakitlerinde yaklaşık 2 kez uyurlar ve bu da en fazla 1-2 saat sürer, bazen, özellikle aktif bebekler, daha uzun da uyuyup dinlenebilirler. Gece uyanma sıklıkları da azalmaya devam eder. Bazı bebekler gece uyandıklarında tekrar emzirilmeden/beslenmeden de uykuya dalabilirler.


Bu aylarda bebeklerde ebeveynlerinden/bakım verenlerinden ayrılma ile ilgili kaygılar oluşmaya başlayacağı için, bebeklerin uykuya dalma alışkanlıkları değişebilir ve uyurken daha çok ilgi isteyebilirler. Hatta bazı bebekler bu sebepten geceleri daha sık uyanmaya da başlayabilir ancak çoğunlukla ebeveyninin yanında olduğunu görüp rahatlayarak yeniden uykuya dalabilirler.


Altıncı aydan sonra bebeğin uykusunu bir rutine oturtmak hem bebeğin sağlığı için, hem de ebeveynlerin rahat edebilmesi için daha da önem kazanır. Gündüz uykularını belirli saatlerde olmasını sağlamak ve gece uykusu saatlerini de sabitlemek, bebeğin mutlu bir şekilde uyuyup dinlenebilmesini destekleyecektir.


Bir yaşındaki bebekler nasıl uyur?

12. ayı tamamladıktan sonra bebeklerin uykusu daha da düzene girer ve daha derin hale gelir. Günde bir ya da iki kez uyuyabilirler ve gece uykuları da daha uzun olur. 1 yaşına girdiklerinde, geceleri yalnızca 1-2 kez uyanarak 12 saat boyunca uyuyabilirler.



Kaynak: "Baby sleep patterns by age". Şuradan alındı: https://www.pregnancybirthbaby.org.au/sleep-patterns-for-babies.


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