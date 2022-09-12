Bebek konuşması evrenseldir!

Yapılan bir çalışmaya göre, bebeklerle iletişim kurarken yetişkinlerin çıkardığı sesler yani “Bebek Dili” dünyanın her yerinde aynı...

Bebek konuşması evrenseldir!
Anne - Baba
12 Eylül 2022 14:56 Güncelleme: 12 Eylül 2022 14:56
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İtiraf edin, daha önce küçük bir bebek ile konuştunuz. Yapılan yeni bir araştırma, dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanların da bunu yaptığını gösteriyor. Başka bir deyişle, bebek konuşması evrenseldir.


Araştırmacılar, dünya çapında 21 farklı toplumdan yaklaşık 400 kişinin 1.600'den fazla kaydını analiz ettiler. Dünyanın her yerindeki insanların, kültürler arasında evrensel olan bebeklerle etkileşime girdiklerinde konuşma biçimlerini değiştirdiklerini keşfettiler.


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Çalışma altı kıtayı ve 18 farklı dil konuşan insanları kapsıyordu, bu nedenle bebek konuşmasının gerçekten de nereden geldiğimiz önemli değil, hepimizin yaptığı bir şey olduğu inkar edilemez. Hatta araştırmacılar, Pekin gibi büyük şehirlerdekiler ve Afrika'daki Tanzanya'daki avcı-toplayıcı topluluklardaki kadar çeşitli popülasyonları bile incelediler.


Araştırmacılar, bebek konuşmasının yetişkinlerin normalde konuşma biçiminden 11 farklı şekilde farklı olduğunu buldu. Yazar Courtney Hilton, "Bebek konuşmasında değişkenlik ve kültürel etki olsa da, muhtemelen biyolojimizden kaynaklanan bazı yaygın standartlar var gibi görünüyor. Bunun, diğer hayvanlarla paylaşılan sesli duygu sinyal sistemlerinden evrimleşmiş bir şey olduğunu ve önemli şekillerde insan çocuk gelişiminin benzersiz şekilde uzun süreli ve sosyal bağlamlarına bağlı olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.


Bebek, hangi duyusal yeteneklerle doğar?

1. Henüz 19 saatlik bir bebek, karşısındaki yetişkinin hangi hareketlerini taklit edebilir?
Dil çıkarma.
Ağzını açma.
Ağzını açma ve dilini çıkarma.
2. Yenidoğan bebeğin belli davranışlarını, anne karnındaki deneyimleri belirler.
Doğru. Meselâ hamileliğinin son haftalarında her gün aynı masalı yüksek sesle okuyan bir annenin bebeği, doğumu izleyen günlerde aynı masalı, -okuyan başka bir kadın olsa bile- diğer masallara tercih eder.
Yanlış.
3. 3 günlük bir bebek, annesinin sesini bütün diğer seslerden ayırabilir ve bütün diğer seslere tercih eder.
Doğru.
Yanlış.
4. 2-3 haftalık bir bebek karşısındaki kişinin hangi davranışlarını tekrarlayabilir?
Ağzını açma.
Dilini çıkarma.
Dilini çıkarma, ağzını açma, dudaklarını öne doğru itme.
5. Bebeğin uyanıklık hali önemlidir, çünkü:
Duygusal deneyimlerinin kalitesini belirler.
Motor becerilerini geliştiren aktiviteleri uyanıkken gerçekleştirebilir.
Dış uyaranları fark edip onlara tepki vermeyi uyanıkken öğrenir.
Yaşadığı iç ve dış stresi kontrol etme becerisi uyanıkken gelişir.
Hepsi
6. Bebeğin uyku-uyanıklık hali 6 fazdan oluşur. Bunlar sırasıyla şöyledir:
1-2. faz: Uyku - 3. faz: Yarı uyku - 4-6. faz: Uyanıklık
1-3. faz: Uyku - 4-6. faz: Derin uyku
7. Bebeğin, çevresiyle iletişim kurmaya çalıştığı uyanıklık hali üç aşamadan oluşur. Yeni uyanan bebeğin dikkati çevresine yönelmeye başlar. İkinci aşamada, dış uyaranları ve iç-dış stresi fark eder. Üçüncü aşama, bebeğin bu uyaranlara tepki verdiği ve yaş
Doğru. Ağlayan bebeği, annesinin kucağına alıp ninni söyleyerek yatıştırması buna bir örnektir.
Yanlış. Bebek, yaşadığı stresi azaltma becerisini geliştirecek motor becerilere henüz sahip değildir.
8. Hangisi doğru?
Bebek, annesinin kokusunu iki haftadan itibaren diğer kokulardan ayırabilir.
3-10 günlük bir bebek annesinin kokusunu tanıyabilir.
9. Bebek, doğduğu günlerde 4 temel (tatlı, tuzlu, acı, ekşi) tattan tatlı olanı tercih eder.
Doğru.
Yanlış.
10. 78 saatlik bir bebek, annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırma yeteneğine sahiptir.
Doğru.
Yanlış.
11. Yenidoğan bebek, bir yetişkinin 150 metreden görebildiğini 5 metre mesafeden seçebilir.
Doğru.
Yanlış.
12. İnsan yüzü ve insan yüzü formunda ancak başka şekiller içeren çizimler gösterilen bebek, insan yüzüne daha uzun süre bakar.
Doğru.
Yanlış.
13. Bebekler:
Net şekillere, net olmayan şekillere göre daha uzun süre bakarlar.
Yeni olana, yeni olmayana göre daha uzun süre bakarlar.
Tuhaf olana, tuhaf olmayana göre daha uzun süre bakarlar.
Hepsi
14. Duyusal fonksiyonlarının gelişimi, bebeğin çevresiyle ilişkilerinde belirleyicidir.
Doğru.
Yanlış.
15. 2 aylık bebekler (ba), (pa), (ma), (na) ve «(s) ve (z) gibi yakın sesleri ayırt edebilir.
Doğru ve bu yeteneklerini kelime üretmeye başladıkları 10. aya doğru kaybederler.
Yanlış. Bebekler, ancak anadillerinde olan sesleri üretebilirler.




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