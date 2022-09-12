İtiraf edin, daha önce küçük bir bebek ile konuştunuz. Yapılan yeni bir araştırma, dünyanın her yerinden, farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanların da bunu yaptığını gösteriyor. Başka bir deyişle, bebek konuşması evrenseldir.

Araştırmacılar, dünya çapında 21 farklı toplumdan yaklaşık 400 kişinin 1.600'den fazla kaydını analiz ettiler. Dünyanın her yerindeki insanların, kültürler arasında evrensel olan bebeklerle etkileşime girdiklerinde konuşma biçimlerini değiştirdiklerini keşfettiler.

Çalışma altı kıtayı ve 18 farklı dil konuşan insanları kapsıyordu, bu nedenle bebek konuşmasının gerçekten de nereden geldiğimiz önemli değil, hepimizin yaptığı bir şey olduğu inkar edilemez. Hatta araştırmacılar, Pekin gibi büyük şehirlerdekiler ve Afrika'daki Tanzanya'daki avcı-toplayıcı topluluklardaki kadar çeşitli popülasyonları bile incelediler.

Araştırmacılar, bebek konuşmasının yetişkinlerin normalde konuşma biçiminden 11 farklı şekilde farklı olduğunu buldu. Yazar Courtney Hilton, "Bebek konuşmasında değişkenlik ve kültürel etki olsa da, muhtemelen biyolojimizden kaynaklanan bazı yaygın standartlar var gibi görünüyor. Bunun, diğer hayvanlarla paylaşılan sesli duygu sinyal sistemlerinden evrimleşmiş bir şey olduğunu ve önemli şekillerde insan çocuk gelişiminin benzersiz şekilde uzun süreli ve sosyal bağlamlarına bağlı olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.