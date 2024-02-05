Bebek bağışıklığı nasıl güçlendirilir? Çocukların bağışıklığını güçlendirmenin yolları...

Bu içerik Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş tarafından kaleme alınmıştır.

Gelişme çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesi, yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek şişmanlık, kalp hastalıkları, kanser ve diğer kronik hastalık risklerinin azaltılmasında büyük bir öneme sahip. Öte yandan doğru bir beslenme, çocukların mevsimler hastalıkları daha kolay atlatmasını da sağlıyor.

Modern çağlarda anne babalar, çocuklarını nasıl doğru ve sağlıklı besleyecekleri konusunda, haklı olarak kafa karışıklığı yaşayabiliyor. HT Hayat okurları için anne babaların bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini özetlemeye çalıştım.

Sağlıklı bir hayat, anne karnında başlar. Anne rahmi dünyanın en korunaklı, en güvenilir odasıdır. Rahim içinde hiç mikrop bulunmaz. Bebek sterildir, annesinin karnından çıkar çıkmaz mikropların istilasına uğrar. Mikroplarla bu ilk temas, genel sağlığımız için çok önemlidir. Annenin vücudu, doğru mikropların içeri girebilmesini garanti altına almak için mucizevi bir şekilde yaratılmıştır.

Doğumdan sonra ek gıdaya geçilmesiyle birlikte, ebeveynler çocuklarına özel besinler hazırlama telaşı içine girerler. Esasen buna gerek yok. Çocuklar özellikle kalsiyum, protein, demir, vitamin A gibi besin öğelerine ihtiyaç duyarlar.

İlk 2 yaş için sakın ola ki yağ kısıtlamasına gitmeyin, çocuklarınıza tam yağlı yoğurt-peynir yedirin. Yağ, bu dönemde hızlı büyümenin gerçekleşebilmesi için iyi bir yakıttır. Tam yağlı sütün içindeki kolesterol, özellikle çocuğun beyin gelişiminde faydalı ve gereklidir, ama süt olarak değil, yoğurt ve peynir şeklinde fermente gıda olarak vermelisiniz. Çocuğunuza yemek yerken masada rehberlik yapmalısınız. Onun ne yemesini istiyorsanız, siz de onu yemelisiniz. Zorlamak, çocuğun yemekten soğumasını sağlar, çocuğa zorla yemek yediremezsiniz.

Küçük çocukların mide kapasitesi sınırlıdır, küçücük bir mideleri vardır. Bu nedenle, günde 5 veya 6 öğün, sık sık beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Hareket ve oyun oynamak, çocuğu mutlu eder ve iştahını arttırır. Yemek öncelerinde çocuğunuzun hareketli oyunlar oynaması, daha iştahlı yemek yiyeceklerini sağlar.

Çocuğunuzun oturarak yemek yemesini sağlayın. Oyun oynarken, koşarken, hareket halindeyken yemek yedirmeniz doğru değildir. Sofranızı televizyon seyrederek köreltmeyin, yemeğinizi, ailenin gün içinde yaşadıklarını neşe içinde paylaştığı bir eğlence sofrasına dönüştürün. Acele etmeden, neşeyle ve huzurla yemek yiyin.

Atıştırmalar, normal yemek düzenine zarar verir. Çocuğunuzu abur cuburla, şekerle zehirlemeyin. Çocukların çok sevdiği her çeşit şeker, çikolata, gofret ve gazlı içecek gibi zararlı besinler hem diyabete davetiye çıkarıyor hem de düşük IQ’ya sebep oluyor. Çocuklar için sağlıklı bir sabah kahvaltısı oldukları iddiasıyla satılan kahvaltılık gevreklerin içinde şeker, petrol bazlı bir kimyasal olan ve bir kanserojen olan bütil hidroksianisol (BHA) gibi pek çok zararlı içerik var. Bunun yerine çocuklarınıza her gün zeytinyağı içirin. Bol bol ev yoğurdu, ev turşusu yedirin. D vitamini seviyesini yüksek tutun. Omega-3 zengini beslenmesine özen gösterin. Yemeklerini kemikli etle pişirin. Çocuğunuza sadece mevsiminde sebze, meyve yedirin. Sakatat yemeye alıştırın. Kahvaltıda mutlaka yumurta tüketmesini sağlayın.

Özetle, çocuğunuzu doğal ve onun doğasına uygun beslemeniz ve gelişimi için temel besinleri tüketmesini sağlamanız yeterli olacaktır. Siz de onunla beraber sağlıklı besinler tüketirseniz, onun da sağlıklı besinler tüketme alışkanlığı edinmesini sağlarsınız. Böylece hem mevsimler hastalıkları çok daha kolay atlatacak hem de yetişkinlik döneminde yaşayabileceği daha ciddi hastalıklara karşı vücudu onu koruyacaktır.

Bebekler için gaz sancılarını giderici çay

Malzemeler:

1 çay kaşığı rezene

1 çay kaşığı papatya

1 çay kaşığı melisa

1 çay bardağı kaynar su

Yapılışı:

Rezene, papatya ve melisa cam veya porselen bir fincana konulur, üzerine kaynar su eklenir. Fincanın ağzı kapatılarak 5 dakika demlenmesi beklenir. Kaynatılmaz. Bebeğinize günde 2 çay bardağı verebilirsiniz. Ancak bebeklerde kullanacağınız her formülü, öncelikle doktorunuza danışınız.

Dikkat: Açıkta satılan papatyaları almayınız. Alman papatyası olduğundan emin olduğunuz, kapalı ambalajlarda tıbbi papatya bitkilerini alınız.

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Hastalıklara karşı direnci artırmak için vücudu güçlendiren Aktaş şurubu

Malzemeler:

25 gr. aloe vera (ortasındaki jel kısmı ve yeşil kısmı ile birlikte doğranmış yaprak)

10 gr. ravent

1 gr. safran

10 gr. meyankökü (lif halinde)

50 gr. olgunlaşmış taze kudret narı (Momordica charantia) (çekirdeksiz, etli kısmı)

10 gr. kuru kök zencefil (havanda dövülerek toz haline getirilecek)

10 gr. tıbbi papatya

5 gr. toz tarçın

2 gr. sinameki

5 gr. anason

7 adet ayva çekirdeği

5 gr. civanperçemi

10 gr. ginkgo biloba

10 gr. ıhlamur çiçeği

6 yemek kaşığı ev yapımı elma sirkesi

Tüm kuru malzeme geniş bir kaba konularak iyice harmanlanır. Üzerine 750 gram süzme hakiki karakovan balı ve 6 yemek kaşığı elma sirkesi konulur. Güzelce karıştırılır. Ağzı kapalı olarak güneş alan ılık bir yerde 21 gün bekletilir. Kavanoz her gün tahta kaşıkla karıştırılır. Süre dolunca süzgeçten süzülerek yine cam kavanozlara alınır. Posası kullanmamalıdır.

Vücut direncini artırmak için yetişkinlerde sabah akşam 1 tatlı kaşığı Aktaş şurubu ılık suya karıştırılarak içilir. 1- 6 yaş arası çocuklarda günde 1 çay kaşığı, 7-12 yaş arasında ise günde 2 çay kaşığı verilebilir. 12 yaş üstünde yetişkin dozu kullanılabilir. 1 yaş altı çocuklarda ve içeriğindeki maddelere karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

6 ay-2 yaş arası çocuklar için öksürüğe karşı incir kürü

Bu kürde süt ve kuru incir kullanacağız. Süt, ya doğal çiğ süt ya da günlük süt olmalıdır. UHT ambalajlarda satılan, uzun raf ömrü olan sütleri kullanmayınız. Onlar süt değildir; süt olma vasfını yitirmiş, doğal yapısı bozulmuş beyaz sıvılardır. İncirler organik kurutulmuş, kimyasal katkı maddesi içermeyen incirler olmalıdır.

2 çay bardağı sütün içine 1 adet kuru incir dörde bölünerek konulur ve 15 dakika kaynatılır. Altı kapatılır, ağzı kapalı olarak 20 dakika demlenir. İncirler süzülür. Soğuması beklenmeden sabah, ikindi vakti ve akşam olmak üzere günde 3 kez içilir.