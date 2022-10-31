Bebek ayak ve tırnak sağlığı için öneriler

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile bebeklerini daha sıcak tutmak isteyen ebeveynlerin çoğu zaman göz ardı ettiği önemli bir detayın olduğunu belirten Podolog Zehra Albayrak, “Anne babalar bebeklerinin üşümemesi için bu dönemlerde normal olarak çok hassas davranıyorlar. Ancak burada onları koruyalım derken, bazen de farkında olmadan yanlış yapabiliyoruz. Bu noktada bebek ayak ve tırnak sağlığı için kıyafet seçimi dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir” dedi.

Bebeklere giydirdiğimiz külotlu çoraplar ve ayaklarını da içine alan tulumların aslında bebeklerin tırnak gelişimi için zararlı olduğunu söyleyen Albayrak; “Yeni doğan bebeklerde tırnaklar çok yumuşak ve ince oluyor. Ayak tırnaklarının sağlıklı bir şekilde uzaması ve gelişmesi için bebeğin ayaklarını rahat ettirecek, ayak parmaklarını sıkıştırıp germeyen, bilek boğumunda biten kıyafetler tercih edilmelidir. Külotlu çoraplar, ayakların tamamını kaplayan tulumlar asla giydirilmemelidir. Aksi halde külotlu çorap gibi kıyafetler, ilk dönemlerini anne kucağında geçiren bebeklerimiz için gerilme ile birlikte tırnağa baskı yaparak tırnağın kırılmasına ve yatağında sağlıklı bir şekilde ilerleyememesine sebep oluyor. Bu süreç sonunda ise tırnakta batık kaçınılmaz ve enfeksiyon durumuna kadar ilerleyebiliyor. Çoğu bebeğin ağlaması gaz sancısı sanılırken, batık tırnak durumu da huzursuz olmasına yol açabiliyor. Her 10 bebekten 1’inde bu durum yaşanırken çoğu annemizin maalesef aklına bile gelmiyor” dedi.

Albayrak ayrıca bebeklerin tırnak ve ayak sağlığı için de şu bilgileri verdi:

Bebeklerin ilk aylarında tırnak bakımları kesilerek değil, törpüleme şeklinde kısaltılmalıdır.

Kullanılan çoraklar pamuklu ve dikişsiz olmalıdır.

Ilık su ile ayak banyosu ve bebek yağı ile masaj ayak ve tırnak sağlığı için oldukça etkilidir.

Bebekler yürüteçte refleks olarak parmak uçlarına basarlar. Bebek yürüteçte aslında yürümez. Bacak boyu kısa geldiği ve tam basmayı bilemediği için yürüteçte ilk refleks olarak parmak uçlarını kullanırlar. İteleme yaparak hareket etmek isterler. Yürüteçler de aslında bebeğin tırnaklarını deforme edebilir.